MSC Cruises’dan Fincantieri’ye 4 yeni gemi siparişi

Birincisi 2023 ilkbaharında teslim edilecek gemilerin, yaklaşık 64.000 GT'lik brüt tonaja sahip olacak ve 500 tane devlet odası olacak. Kalan üç gemi, önümüzdeki üç yıl boyunca yılda bir kez hizmete girecek.

Gemiler, diğerlerinin yanı sıra denizdeki en iyi ve en son çevre teknolojisi ve diğer son teknoloji denizcilik çözümlerine sahip olacak. Son derece yenilikçi tasarımları sergileyecekler ve misafirlerin rahatı ve rahatlaması için çığır açan seçenekler sunacaklar.

MSC Cruises'in Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, “Doğal olarak evrim geçirdiğimiz misafirlerimizin ultra lüks segmentine girmemizi istediği, gemideki gemi lüks konseptimizin büyük başarısının arkasında duruyor. Bu gemiler, büyüklükleri sayesinde benzersiz güzergahlar sunabilecek ve konuk hizmetleri, 7 gün 24 saat hizmet veren kişiselleştirilmiş MSC Yacht Club uşak hizmeti de dahil olmak üzere başka bir seviyeye taşınacaktır. ”

Vago , “Bu yeni düzende Fincantieri ile olan ortaklığımızı daha da genişletebilmekten dolayı özellikle memnunum. Ödüllü Seaside ve Seaside-Evo sınıfı zaten çığır açan ve yenilikçi tasarımlar olarak kabul edildi. Şimdi, Made in Italy ile ilişkili kaliteyi ve en yüksek standartları sergileyen gemilerle denizde ultra lüks yeni bir standart oluşturacak yeni bir sınıf daha sunuyoruz. ”

Fincantieri'nin CEO'su Giuseppe Bono şunları söyledi: “ Dünyanın her yerinde iyi tanınan bir İtalyan ve güçlü bir İtalyan DNA'sı olan iki büyük markanın bugün önemli bir inşaat programını duyurması gurur verici. MSC Cruises, lüks segmentinde yeni bir gemi sınıfı başlatmanın, tasarımımızın hem güvenlik hem de teknolojik içerik açısından son derece önemli olacak yeni nesil gemiler yaratmalarına yardımcı olacağına çok memnunuz. Yolcu konforuna özellikle dikkat edildi. Bu proje ile Fincantieri, sipariş defterinde 53 yolcu gemisine güvenebilir ve mutlak pazar lideri olarak konumunu teyit eder. ”

Vira Haber