"Kuşadamızı Seviyoruz, Denizlerimizi Koruyoruz”

Kuşadası Belediyesi, DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi işbirliğiyle organize edilen kıyı temizliği, Kuşadası Belediyesi Engelsiz Plaj’dan başlayıp Atatürk Meydanı’nda sona erdi.

Etkinliğe Kuşadası Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi, Adviye Ertuğrul Acun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beydağ Atatürk Ortaokulu, İSTEK Kuşadası Okulları öğrencileri, Egeport Kuşadası Limanı ve SETUR Kuşadası Marina çalışanları, vatandaşlar ve gönüllüler katıldı.

Etkinlik sonunda Atatürk Meydanı’nda toplanan atıkların ölçümü ve bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler hep birlikte, "Deniz Varsa Hayat Var!" sloganını attı. Kıyı temizliği etkinliğine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ceylan Sarıgöl, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Üyesi Şeref Bademci, SETUR Kuşadası Marina Müdürü Hakan Tellioğlu katıldı.

BEYDAĞLI ÖĞRENCİLER TEKNE TURU YAPTI

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi işbirliği ile İzmir'in Beydağ ilçesinden gelen öğrenciler, Kuşadası'nda denizle buluştu. Beydağ Atatürk Ortaokulu'ndan 55 öğrenci, Deniz Kuşu adlı günübirlik gezi teknesi ile Kuşadası Körfezi'nde keyifli saatler geçirdiler. Etkinlikte DenizTemiz Derneği Yetkilisi Songül Altınok, öğrencilerle deniz ve çevre atölyesi yaptı. Öğrenciler daha sonra Kuşadası Çarşısı'nı dolaştılar.

Vira Haber