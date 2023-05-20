Arkas Yaşam Merkezi: Monreve Kütüphanesi

Monreve Turizm Otelcilik Restoran A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, “Mon Rêve" Türkçe’de “Hayalim” anlamına geliyor. Biz de sosyal sorumluluk bilinciyle açtığımız bu kütüphanede çocukların hayallerine tutunmasını, burada yeni hayaller kurarak onların peşinden gitmelerine olanak sağlamayı amaçladık. Elimizden geldiğince yanlarında olmak istiyoruz” diye konuştu.

Arkas Spor’un Axa Sigorta Efeler Ligi 20. haftasında oynanan maçında toplanan 1000 kitap ve proje kapsamında satın alımı yapılan 3.500 kitap ile birlikte kurulan kütüphanede, edebiyattan bilimsel eserlere, boyama kitaplarından çocuk kitaplarına, 0-18 yaş arası tüm çocuk ve öğrencilerin faydalanabileceği eserler yer alıyor.

Çocukların sadece kitaplara ulaşabilecekleri bir yerden çok daha fazlası olan Monreve Kütüphanesi’nde; Arkas Sanat Merkezi’nde düzenlenen sergilerin kataloglarının yer aldığı sanat köşesi, çocukların bir araya geleceği etkinlik, söyleşi ve ders çalışma alanı yer alıyor. Çocukların konforu için tuvalet ve klimaların da yer aldığı kütüphanede, çocuklara destek olmak için bir görevli de yer alıyor.

Vira Haber