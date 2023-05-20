STM, TCG Preveze’de Sistem Kabullerini Tamamladı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türkiye’nin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesinde önemli bir rol üstlenen STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nı milli sistemlerle donatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

TCG Preveze’de Kritik Sistemlerin Kabulü Yapıldı

STM, Denizaltı Filosu Komutanlığı’nın Mavi Vatan’daki bel kemiği; Preveze ve Gür Sınıfı denizaltılarda iki önemli gelişmeye imza attı.

SSB tarafından başlatılan, Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu’nda (PREVEZE-YÖM), önemli bir kilometre taşı daha geride bırakıldı. STM, 4 adet Preveze Sınıfı Denizaltı’nın modernizasyonunu kapsayan PREVEZE-YÖM Projesinde, TCG Preveze (S-353) denizaltısının, tasarım aşamalarının devamı esnasında teslim edilmesi gereken Atalet Seyir Sistemi, CTD Problar, Soğutulmuş Su Sistemi ve Statik İnverterlerin deniz kabul tecrübelerini 2022 yılında başarı ile bitirmesinin ardından, bu sistemlerin kabul faaliyetlerini de 2 Mart 2023 tarihinde tamamladı.

STM’ye Preveze’de Kritik Görevler

Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterinde bulunan TCG Preveze (S-353), TCG Sakarya (S-354), TCG 18 Mart (S-355) ve TCG Anafartalar (S-356) denizaltılarının modernizasyonunu kapsıyor. STM’nin pilot ortak görevini yürüttüğü ve Sözleşmesi 8 Şubat 2019 tarihinde imzalanan projede; 9 adet sistemin tedarik faaliyetleri ve Proje kapsamında tedarik edilen sistemlerin tamamının platform entegrasyonu sorumluluğu STM tarafından yürütülüyor.

Gür Sınıfı Denizaltılarda Milli Savaş Yönetim Sistemi Platform Entegrasyonunu STM Yapacak

TÜBİTAK Bilgem ile STM arasında 28 Şubat 2023 tarihinde imzalanan sözleşme ile de Gür Sınıfı Denizaltılara Advent-Müren Savaş Yönetim Sistemi Entegrasyonu Projesinde, platform entegrasyon sorumluluğu STM’ye verildi. TÜBİTAK Bilgem ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında 5 Aralık 2022 tarihinde Gür Sınıfı Denizaltılara Advent Müren Savaş Yönetim Sistemi ile AKYA Entegrasyonu Projesi için imzalar atılmıştı.

MÜREN Savaş Yönetim Sistemi (SYS) ailesine sahip olan Preveze ve Ay sınıfı denizaltılara, milli torpido AKYA atış yeteneği kazandırılmıştı. TÜBİTAK Bilgem ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında imzalanan Sözleşme ile bahse konu yetenek Gür Sınıfı denizaltılara da kazandırılmış, denizaltıların beyni olan savaş yönetim sistemi milli imkanlar ile modernize edilmiş olacak.

Güleryüz: Milli Mühendislik Tecrübemizi Gür Sınıfına Aktaracağız

STM Genel Müdürü Özgür GÜLERYÜZ, STM’nin denizaltı tasarım, inşa ve modernizasyon alanlarında Türkiye’de bir çok ilke imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

“Sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağımız ve teknolojimiz ile Donanmamızın ve kardeş ülkelerin denizaltılarında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan biri olan PREVEZE-YÖM Projesi’nde, dört adet sistemin kabul faaliyetini başarıyla geride bıraktık. Ay ve Preveze Sınıfı denizaltıların modernizasyon projelerinde edindiğimiz milli mühendislik tecrübemizi, Gür Sınıfı denizaltılara aktaracak yeni bir anlaşmaya da TÜBİTAK BİLGEM ile imza attık.

Mavi Vatan’da Donanmamızın caydırıcılığını artırmak ve gücüne güç katmak için faaliyetlerimizi ve gayretlerimizi aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz. Projelerimizin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

STM Denizaltı Projeleri

STM, Türk Donanması ile dost ve kardeş ülke donanmalarının su üstü ve denizaltı platformlarının, daha etkin görevler yapması için tasarım, inşa ve modernizasyon faaliyetleri kapsamında, ihtiyaca özel özgün ve esnek mühendislik çözümleri üretiyor.

Türk Donanmasının denizaltı modernizasyon ve inşa projelerinde önemli görevler üstlenen STM, ana yüklenicisi olduğu 2 adet AY Sınıfı Denizaltının Modernizasyonunu 2015 yılında başarı ile tamamladı. Halen 4 adet Preveze Sınıfı Denizaltının modernizasyonunda pilot ortak olarak sistem tedarik ve platform entegrasyonu faaliyetlerini sürdüren STM, Pakistan’ın sahip olduğu Fransız yapımı Agosta 90B Khalid Sınıfı denizaltıların modernizasyonunda da 2016 yılından beri ana yüklenici olarak görev yapıyor. Agosta 90B Modernizasyon projesinde ilk iki denizaltıyı teslim eden STM, üçüncü denizaltının modernizasyon çalışmalarını Pakistan’da sürdürüyor.

Diğer taraftan STM mühendisleri tarafından ve milli imkânlarla dizayn edilen küçük boyutlu STM500 denizaltısının mukavim tekne test üretimine de Haziran 2022 itibariyle başladı. STM ayrıca, insansız su üstü ve insansız denizaltı çalışmalarında Ar-Ge faaliyetlerini de devam ediyor.

Vira Haber