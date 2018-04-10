Kuşadası Ege Port Limanı'na 140 gemi turist yağdıracak

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine Yunan bayraklı Celestyal Majesty kruvaziyer gemisiyle bin 700 yolcu geldi.

Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaşan gemideki çoğunluğu Avrupa ve Amerikalı turistlerin bir kısmı Efes ve Meryem Ana'yı gezdi, bazı yolcular ise Kuşadası kent merkezinde alışverişi tercih etti.

Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, Celestyal Majesty isimli kruvaziyer gemisinin ilçeye dördüncü seferini yaptığını söyledi.

Celestyal Majesty ile 4 seferde 6 bin 800 turistin geldiğini belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Celestyal Majesty kruvaziyer gemisi toplamda 9 sefer gerçekleştirecek. Bu gemiden sonra Celestyal Olympia ve Celestyal Cristal isimli Yunan bayraklı kruvaziyer gemileri sezon boyunca düzenli seferlerini gerçekleştirecek. 2018 yılında Kuşadası Ege Port Limanı'na 140 gemi seferiyle 120 bin yolcu günü birlik olarak giriş yapacak. 2018 yılında planlı gemilere ek olarak, dünyanın en büyük firmalarından Norwegian Cruise Line ve Royal Caribbean Cruises firmasına ait 2 gemiyle 2'şer sefer düzenlenecek."

Vira Haber