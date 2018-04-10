İMEAK DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk oldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu seçimleri gerçekleştirildi. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Yusuf Öztürk, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanlığı’na ise Nuri Durak oybirliği ile seçildi.

Geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerle belirlenen İMEAK DTO İzmir Şubesi Meclisi, en yaşlı meclis üyesi olan Nuri Durak başkanlığında ilk meclis toplantısını yaptı. Yargı gözetiminde gerçekleşen seçimler tek liste ile gerçekleşti. Seçim sonucunda İMEAK DTO İzmir Şubesi’nin 2018-2022 dönemi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Yusuf Öztürk seçilirken, Mihri Çelik ve Kenan Yalavaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Argun Gündüç Sayman Üye, Aziz Güngör Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

DAHA ETKİN VE KATILIMCI ODA

İMEAK DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanlığı için yapılan seçimlerde Nuri Durak Meclis Başkanı, Haluk Tuncer ise Meclis Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Seçim sonrasında bir konuşma yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, kendisini Başkanlığa 4 yıl için seçen meclis üyeleri başta olmak üzere tüm Oda üyelerine teşekkür etti. Öztürk, “Çok uzun bir süreci geride bıraktık. Seçimler bitti. Artık geleceğe bakacağız. Üyelerimizin bize gösterdiği teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Meclis Başkanlığı’na seçilen Sayın Nuri Durak’ı tebrik ediyorum. Birlikten güç doğuyor. Önümüzdeki dönemde denizcilik sektörüne daha etkin ve katılımcı hizmet verme hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Vira Haber