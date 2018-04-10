Ro-Ro gemisinde 79 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, İtalya'ya giden Ro-Ro gemisindeki tırın soğutucu bölümünde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 79 Suriyeli yakalandı.

İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek için pazar günü Mersin Liman'ından ayrılan Ro-Ro gemisinin personeli, Ege Denizi açıklarında seyrederken güvertede yabancı 5 kişiyi fark etti.

Gemi kaptanı tarafından yapılan incelemede, bu kişilerin Suriyeli oldukları anlaşıldı.

Yabancı kişiler, tırın soğutucu bölümüne bindiklerini, yakalanmamak için dorse içindeki özel bir bölümde saklandıklarını ve soğutucunun çalışmadığını ifade etti.

Yakalanan bu kişilerin yer göstermesi üzerine dorsenin özel bölümünü açan gemi personeli saklanan 79 Suriyeli'ye ulaştı.

Durumun Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verilmesi üzerine yabancı uyrukluları taşıyan gemi, Kuşadası ilçesi açıklarına geldi.

Savcı eşliğinde Ro-Ro gemisine çıkan Sahil Güvenlik unsurları, dorsedeki 79 Suriyeli'yi botla limana tahliye etti. Diğer dorselerde başka kişiler olabileceği ihtimaline karşı gemide arama yapıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinden üşüyen çocuklara battaniye

Botlarla Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen Suriyelileri karada jandarma ve polis ekipleri karşıladı. Sahil Güvenlik ekipleri üşüyen çocuklara battaniye verdi, yürümekte zorluk çeken yaşlılara ise jandarma yardım etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bu kişilere kumanya da dağıtıldı.

Vira Haber