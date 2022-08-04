Kuşadası'na 1 Günde 3 Kruvaziyerle Gelen 8 Bin 270 Turist Geldi
Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerinden Kuşadası'na 3 gemiyle 8 bin 270 turist geldi.
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Bahama bandıralı "Odyssey Of The Seas", İtalya bandıralı "Costa Venezia" ve Panama bayraklı "MSC Armonia" adlı kruvaziyerler, yolcularıyla Ege Port Limanı'na yanaştı.
Gemilerden inen 8 bin 270 turist, limanda halk oyunları gösterileriyle karşılandı.
Turistlerden bazıları Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı, diğerleri de Kuşadası'nda alışverişi tercih etti.
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Etiketler : kuşadası, turist, kruvaziyer
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