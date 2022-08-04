EİB 2022 Yılı Sonu Hedefine Temmuz Ayında Ulaştı

EİB’nin 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde ihracatı yüzde 20’lik gelişimle 8 milyar 885 milyon dolardan 10 milyar 655 milyon dolara ilerledi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin son 1 yıllık dönemde yaptığı ihracatta 14 milyar 819 milyon dolardan, 18 milyar 76 milyon dolara yükseldi. EİB’nin son 1 yılda ihracatı yüzde 22 artış kaydetti. 2022 yılı sonu için 18 milyar dolar ihracat hedefleyen EİB, temmuz ayı sonunda 2022 yılı hedefini tutturdu.

Ege’de tarım sektörü ihracatını yüzde 22 artırdı

Sanayi sektörleri, 2021 yılı temmuz ayında EİB’nin ihracatına 744 milyon dolarlık katkı sağlamışken, 2022 yılının temmuz ayında yüzde 6’lık ilerleyişle 791 milyon dolar ihracatı hanesine yazdırdı.

Tarım ürünleri ihracatında Türkiye lideri olan Ege İhracatçı Birlikleri, temmuz ayında tarım ürünleri ihracatını yüzde 22’lik artışla 414 milyon dolardan 504 milyon dolara taşıdı. Madencilik sektörü de yüzde 11’lik artışla 87 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı.

Zirve değişmedi

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, temmuz ayında 167 milyon 190 bin dolar dövizi Türkiye’ye kazandırırken, EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında zirvedeki yerini korudu.

Son aylarda sürekli ihracat artış rekortmeni olan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, temmuz ayında da geleneği bozmadı. EHBYİB, temmuz ayında ihracatını yüzde 125’lik rekor artışla 48 milyon dolardan 108,7 milyon dolara artırdı. Birliğin son 1 yıllık ihracatı da 933 milyon dolara ulaştı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı 1,5 milyar doları aştı

EİB bünyesinde, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ile Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği arasındaki ikincilik yarışının kazananı temmuz ayında ESÜHMİB oldu. ESÜHMİB, 2021 yılı temmuz ayında 110 milyon dolar olan ihracatını, 2022 temmuzunda yüzde 20’lik artışla 132 milyon dolara çıkardı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 29’luk artışla 1 milyar 160 milyon dolardan, 1 milyar 500 milyon dolara yükseltti. ESÜHMİB, EİB bünyesindeki 7 tarım birliği arasında yıllık 1,5 milyar dolar ihracat barajını geçen ilk birlik olarak tarihe geçti.

EHKİB’in ihracatını parite eksiye düşürdü

İhracatının yüzde 90’ını Avrupa Birliği pazarına yapan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Avro/Dolar paritesindeki avro aleyhine seyirden etkilendi. EHKİB Avro bazında ihracatını 118 milyon dolardan, 122 milyon dolara çıkarmasına karşın dolar bazında ihracatı yüzde 11’lik kayıpla 140 milyon dolardan 125 milyon dolara geriledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği ihracatını 11 ileri taşıyarak 87 milyon dolarlık ihracatla EİB bünyesinde beşinci sırada yer buldu. Temmuz ayında, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 85 milyon dolarlık dışsatım gerçekleştirdi.

Mobilya, kâğıt, orman ürünleri ve tütün ihracatı artıyor

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 15’lik ilerlemeyle 53 milyon dolardan, 61 milyon dolara çıkarırken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği yüzde 13’lük artışla 49 milyon dolarlık ihracatını 55,5 milyon dolara taşıdı.

Türkiye’nin ilk ihracatçı birliği Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin temmuz ayı ihracatı 42 milyon dolar oldu. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 12’lik artışla 25 milyon dolar ihracata imza attı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 17,7 milyon dolarlık dövizi hanesine yazdırırken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 15,6 milyon dolar ihracatı kayda aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin yıllık ihracatının 248 milyar doları, EİB’nin ihracatının ise; 18 milyar doları aştığını, Türkiye’nin dünyanın küresel tedarikçisi olduğunun altını çizdi.

“İhracatçı sipariş almakta tereddüt ediyor”

Küresel bir resesyonun ayak seslerinin daha güçlü duyulmaya başladığına işaret eden Eskinazi, “Önce pandemi, sonrasındaki Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın dengelerini iyice sarstı. Bu süreçte Türk Eximbank ve TCMB kaynaklarının ne denli önemli olduğunu yaşayarak görüyoruz. 2022 yılı başından beri ihracatçı reeskont kredilerini kullanamaz noktaya geldi. Hammadde, işçilik ve enerji fiyatlarındaki artış, dolar/avro paritesindeki aleyhimize yaşanan gelişmeler yetmezmiş gibi şimdi de finansmana erişemiyoruz. Serbest piyasada faizler yüzde 40 bandında. Bu şartlarda ihracatçılarımız sipariş almakta bile tereddüt eder konuma geldi. Türk ihracatçısının finansmana erişimi önündeki engeller kaldırılmalı. Aksi takdirde 2022 yılının ikinci yarısı ihracat rekorları sona erebilir” diye konuştu.

“Uzak Ülkeler Stratejisini destekliyoruz”

Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşmak için ilerlemesi gereken alanlardan bir diğerinin ise; ihraç pazarlarını çeşitlendirme zorunluluğu olduğunu vurgulayan Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü; “İhracatımızın menzilini yaklaşık 1.600 km öteye taşıyacak olan Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş tarafından detayları kamuoyu ile paylaşılan, Uzak Ülkeler Stratejisini destekliyoruz. Güçlü olduğumuz Avrupa Birliği’nde daralma beklentisi gündemde. Avrupa’da yaşanması muhtemel bir talep daralması, bölgeye ihracat yapan tüm ülkeleri etkileyecek. Bu ortamda Uzak Ülkeler Stratejisi çok daha anlamlı hale geliyor. İhracatçılar olarak, yeni pazarlara odaklanmalıyız.”

Ege Bölgesi’nin ihracatı 2 milyar 215 milyon dolar

Ege Bölgesi, 2021 yılı temmuz ayında 2 milyar 43 milyon dolarlık ihracat yaparken, 2022 yılının aynı ayında ihracatını yüzde 8’lik artışla 2 milyar 215 milyon dolara taşıdı.

İzmir, Ege Bölgesi ihracatına 1 milyar 245 milyon dolarlık katkı sağlarken, bu ihracatın 172 milyon dolarlık dilimi Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi’nden geldi.

Egeli ihracatçılar, 2021 yılı ocak – temmuz döneminde Türkiye’ye 15 milyar 357 milyon dolar kazandırmışken, Egeli ihracatçıların 2022 yılının aynı zaman aralığındaki katkıları yüzde 17’lik gelişimle 17 milyar 966 milyon dolar oldu.

2022 yılı temmuz ayında Manisa, 338,7 milyon dolarlık performans ortaya koyarken, Denizli 330,5 milyon dolarlık ihracatla Manisa’yı takip etti.

Muğla, 2021 yılı temmuz ayında 62 milyon dolar olan ihracatını 2022 yılı temmuz ayında 82 milyon dolara ilerleterek Ege Bölgesi illeri arasında dördüncü sıraya adını yazdırdı. Ege Bölgesi ihracatına, Aydın 64,7 milyon dolarlık, Balıkesir ise; 64,2 milyon dolarlık katkı sağladı.

Ege Bölgesi illerinden Uşak, temmuz ayında 31 milyon dolar ihracat yaparken, Afyonkarahisar 30 milyon dolar, Kütahya 28 milyon dolar ihracata imza attı.

EİB 211 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi

Ege İhracatçı Birlikleri, 2022 yılının 7 aylık bölümünde 211 ülkeye ihracat yaparken, 145 ülkeye ihracatını artırmayı başardı. EİB’nin en çok ihracat yaptığı 20 ülke arasında sadece Çin’e yapılan ihracatta düşüş yaşandı.

Almanya, 1 milyar 138 milyon dolarlık ihracatla ilk sıradaki yerini korurken, EİB üyeleri ABD’ye 856 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi. İtalya 646 milyon dolarlık taleple üçüncü olurken, İngiltere’ye 614 milyon dolarlık dışsatım gerçekleştirildi. Listenin beşinci sırasına 558 milyon dolarlık ihracatla İspanya adını yazdırdı.

AB’ne ihracat 5 milyar doları geçti

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2022 yılı ocak-temmuz döneminde yaptığı 10 milyar 655 milyon dolarlık ihracatın ülke gruplarına göre dağılımında Avrupa Birliği, 5 milyar 2 milyon dolarla aslan payını alırken, Amerika kıtasına 1 milyar 230 milyon dolarlık, Ortadoğu ülkelerine 1 milyar 158 milyon dolarlık, Afrika ülkelerine 928 milyon dolarlık ihracata imza attı.