Kuşadası’na 4 gemiyle 4 bin 400 yolcu geldi

Ege Port Limanı'na yanaşan Bahama Bayraklı Marella Discovery 2 bin 846, Malta Bayraklı Celestyal Olympia bin 664, Bahama Bayraklı Wind Star 170 ve Malta Bayraklı Star Flyer de 120 ziyaretçiyi Kuşadası'na getirdi.

Gemilerden inen çoğunluğu ABD'li yolculardan bazısı otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana ve diğer ören yerlerine gitti.

Tur programına katılmayan yolcular ise ilçe merkezinde alışveriş yaptı.

Kuşadası Ege Liman İşletmeleri Genel Müdürü Aziz Güngör, Türk gemi turizmindeki hareketliliğin her geçen gün artığını söyledi.

Limana bu yıl 56 kruvaziyer gemisi ile toplam 46 bin 602 yolcunun geldiğini hatırlatan Güngör, "2019 sezonu sonuna kadar 102 gemi ile 79 bin 542 yolcunun gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Vira Haber