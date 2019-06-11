Norshipping 2019 Fuarı’na Türk damgası

13 milli katılım firmasının ve 13 bireysel katılım sağlayan Türk firmasının D holünde yer alarak 4 gün boyunca yer aldıkları Norshipping Fuarı yoğun bir programa konu oldu.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından Türk firmalarının yer aldığı holün girişinde ve fuar alanının dört bir yanında bulunan dijital ekranlarda tanıtım görsellerine yer verildi. Fuara katılım sağlayan firmaların tanıtımının yapıldığı fuar katalogları, Birlik üye bilgilerinin yer aldığı Birlik katalogları ve Türkiye’den Norveç’e yönelik olarak ihracatı gerçekleştirilen tüm sektörel ürünlerin ve yerel sağlayıcıların tanıtımının yapıldığı almanak tüm fuar standlarına dağıtıldı.

Fuarın ilk günü olan 4 Haziran 2019 Salı akşamı,Norveç Büyükelçisi Sn. Fazlı Çorman tüm Türk katılımcıları konutunda gerçekleştirdiği resepsiyonda ağırlayarak sektörün yaşadığı sorunlar ve sektörün güncel durumuna ilişkin bilgiler aldı.

Fuarın ikinci günü olan 5 Haziran Çarşamba günü Norveç Büyükelçisi Sn. Fazlı Çorman ve Gemi Yat ve Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cem Seven tüm katılımcı firmaları ziyaret ederek, katılım sertifikalarını takdim ettiler. 5 Haziran akşamına ise Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye Tanıtım Grubu - “Norveç Balıkçı Gemilerinin Türkiye’de Üretilmesi Projesi” kapsamında “A Shipping Event In Turquoise Tones” etkinliği gerçekleştirildi. 100’ün üzerinde yabancının katılım sağladığı bu özel etkinlikte Türkiye gemi ve yat inşa sektörlerine ilişkin geceye özel olarak hazırlanan tanıtım filminin gösterimi gerçekleştirilerek, Türkiye imajının Norveç’te daha güçlü vurgulanması sağlandı.

7 Haziran gününe kadar süren Norshipping 2019 fuarında Türkiye Pavilyonu ilk günden son güne kadar büyük ilgi gördü.

Milli katılım listesi:

1. ALİŞ ALÜMİNYUM

2. ARTI MÜHENDİSLİK

3. BEŞİKTAŞ MARINE

4. BOĞAZİÇİ TERSANESİ

5. ÇİTA MARİN (ACCOMAR)

6. DATA HİDROLİK

7. DENTAŞ TERSANESİ

8. GÜRDESAN

9. LOÇA MÜHENDİSLİK

10. MED MARINE

11. ONURSAN

12. SANMAR TERSANESİ

13. SEDEF TERSANESİ

Bireysel katılım listesi:

1 Ada Tersanesi

2 Celiktrans Tersanesi

3 CemreTersanesi

4 Elkon Elektrik

5 Gemak

6 HAT-SAN Tersanesi

7 Hicri Ercili Tersanesi

8 Kuzey Star Shipyard

9 NAVTEK

10 Ozata Tersanesi

11 Sefine Tersanesi

12 Tersan Tersanesi

13 Uzmar

Vira Haber