Tuna’da batan yolcu teknesi çıkarıldı

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Tuna Nehri'nde bir turist teknesi geçtiğimiz ay başka bir tekneyle çarpışarak batmıştı. Kazanın ardından yaklaşık bir ay sonra arama kurtarma ekipleri tekneyi nehrin dibinden çıkarma çalışmalarına başladı.

Tuna Nehri'nde bir turist teknesi 29 Mayıs gecesi başka bir tekneyle çarpışarak batmıştı. Tuna Nehri'nde son 50 yıl içinde yaşanan en büyük felaket olan kazada 20 kişi hayatını yitirmiş, ancak 9 kişi hayatta kalabilmişti. Viking isimli 135 metre uzunluğundaki turist gemisinin çarptığı 27 metre uzunluğundaki Deniz Kızı isimli teknede Güney Koreli 33 turist ve 3 mürettebat bulunuyordu. Kazadan yaklaşık bir ay sonra arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla bu sabah erken saatlerde tekne su yüzüne çıkarıldı. Teknenin içindeki su boşaltıldıktan sonra bir platforma kaldırılarak kaybolan kişilerin cesetleri tekne içinde aranacak.

1954 yılında inşa edilen tekne 27,2 metre uzunluğunda ve yaklaşık 5,5 metre genişliğinde. Tuna Nehri'nde turist gezisi yapan en küçük tekne olan ve Türk turistlerin de binlerce kez bindiği tekne artık kullanılmaz halde. Tekne su yüzüne çıkarılınca çarpışmayla aldığı darbeler de ortaya çıktı.

Gemide hayatını kaybeden Güney Korelileri merak ettiği için kurtarma çalışmalarını izlemeye gelen Güney Koreli Lee Seung Hwan isimli turist, “Umarım kayıp cesetler bulunabilir ve huzur içinde ailelerine tekrar kavuşturulur” dedi.

Macaristan polisi, turist teknesine çarpan 64 yaşındaki kaptanı şüpheli olarak gösterirken, kaptan hata yaptığını reddediyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Vira Haber