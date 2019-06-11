Rusya’da tankerde patlama: 3 kişi öldü
Rusya’ya bağlı Dağıstan’da bir limanda bulunan VF Tanker 16' isimli petrol tankerinde patlama meydana geldi. Patlamada tankerde bulunan 12 kişiden 3'ü yanarak öldü.
Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaçkale’de bulunan ve Hazar Denizi’ne açılan limanda petrol yüklü 'VF Tanker 16' tankerde patlama ile beraber yangın çıktı. 12 kişinin bulunduğu tankerde yangın büyüyünce personel kaçmaya çalıştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Dağıstan itfaiyesinin yoğun çaba göstererek söndürmeye çalıştığı yangında 12 personelden 3’ünün cesedine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan 5 işçinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Rusya Ulusal Denizcilik Servisi (Rosmorrechflot) tarafından yapılan açıklamada ölü sayısının 3 olduğu, yaralı gemi personelinin tedavilerinin devam ettiği, geminin Mahaçkale Limanı’na demirli olması nedeniyle facianın büyümesinin önüne geçildiği anlatıldı.
Ayrıca tankerin Rus gemi şirketi olan Volga Denizcilik Şirketi’ne ait olduğu belirtilirken olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldığı açıklandı.
Tankerin Özellikleri:
Adı: VF TANKER 16
IMO: 9645059
MMSI: 273354680
Çağrı İşareti: UDML
Bayrak: Russia
AIS Gemi tipleri: Tanker
Brüt Tonaj (GRT): 5075
Detveyt: 7033 t
Tam Boy x Tam Genişlik: 140.85m × 16.86m
Yapım Yılı: 1970
Vira Haber
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