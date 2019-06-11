Rusya’da tankerde patlama: 3 kişi öldü

Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaçkale’de bulunan ve Hazar Denizi’ne açılan limanda petrol yüklü 'VF Tanker 16' tankerde patlama ile beraber yangın çıktı. 12 kişinin bulunduğu tankerde yangın büyüyünce personel kaçmaya çalıştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Dağıstan itfaiyesinin yoğun çaba göstererek söndürmeye çalıştığı yangında 12 personelden 3’ünün cesedine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan 5 işçinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Rusya Ulusal Denizcilik Servisi (Rosmorrechflot) tarafından yapılan açıklamada ölü sayısının 3 olduğu, yaralı gemi personelinin tedavilerinin devam ettiği, geminin Mahaçkale Limanı’na demirli olması nedeniyle facianın büyümesinin önüne geçildiği anlatıldı.

Ayrıca tankerin Rus gemi şirketi olan Volga Denizcilik Şirketi’ne ait olduğu belirtilirken olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldığı açıklandı.

Tankerin Özellikleri:

Adı: VF TANKER 16

IMO: 9645059

MMSI: 273354680

Çağrı İşareti: UDML

Bayrak: Russia

AIS Gemi tipleri: Tanker

Brüt Tonaj (GRT): 5075

Detveyt: 7033 t

Tam Boy x Tam Genişlik: 140.85m × 16.86m

Yapım Yılı: 1970

Vira Haber