Aramco Rus LNG projelerinden pay almak istiyor

Moskova'da temaslarda bulunan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, Aramco'nun Rus doğalgaz üreticisi Novatek'in Kutuplardaki ikinci LNG projesinden pay almak için teklif verdiğini ve Novatek'in bu teklifi kabul edeceğini umduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom’un Suudi Arabistan’da iki nükleer enerji ünitesinin inşa edilmesine yönelik ihalenin bir sonraki aşamasına davet edileceğinden şüpheleri olmadığını söyledi.

Rusya-Suudi Arabistan hükümetler arası komisyonu görüşmesi kapsamında verilen basın toplantısında konuşan El-Falih, Rosatom’un tüm dünyada nükleer enerji santralleri inşa etme konusunda çok fazla deneyimi olduğunu vurguladı.

El-Falih, "İhale organizatörlerinin Rosatom’u boşuna davet etmedi. Rosatom ihalenin iki ön yeterlik aşamasını geçti. Üçüncü aşamaya katılmak için de davet alacağından hiç şüphemiz yok" dedi.

'ARKTİK LNG 2 PROJESİNDEKİ PAY TEKLİFİMİZİ ARTTIRDIK'

El-Falih ayrıca Rus basınına yaptığı açıklamada milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun, Rus gaz üreticisi Novatek şirketinin Arktik LNG 2 projesinde yer almaya yönelik teklifini genişlettiğini ve Novatek’in teklife onay vermesini umduğunu söyledi.

Falih, Saudi Aramco’nun Rus enerji devleri Rosneft ve Gazprom’un LNG projelerini de incelediğini, Suudi Arabistan’ın Rus petrokimya şirketi Sibur’a yatırım yapmakla ilgilenebileceğini de ifade etti.

Rusya ile Suudi Arabistan 2015 yılında atom enerjisi alanında hükümetler arası anlaşma imzalamıştı. Suudi Arabistan atom enerjisi alanında gelişmek istediğini, 2030’a kadar 16 enerji ünitesi inşa etmeyi planladığını belirtmişti.

Novatek, Arctic LNG-2'de payını yüzde 60 seviyesinde tutmayı hedefliyor. Novatek 25.5 milyar dolarlık yatırımla kuracağı tesiste üretime 2022 veya 2023 yılında başlamayı planlıyor. Proje yılda 19.8 milyon ton LNG üretim kapasitesine sahip olacak. Fransız petrol şirketi Total, Arctic LNG-2 projesini yürüten Novatek'ten yüzde 10 hisse almıştı.

Vira Haber