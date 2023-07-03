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Kuşadası'na 4 Kruvaziyerle 8 Bin 247 Turist Geldi

Kuşadası'na 4 Kruvaziyerle 8 Bin 247 Turist Geldi

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine 8 bin 247 turist taşıyan 4 gemi yanaştı.

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Kuşadası Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Silver Spirit" ve "Odyssey Of The Seas", Fransa bayraklı "Club Med 2" ve Hollanda bayraklı "Oosterdam" gemileri demirledi.

Kruvaziyerlerden inen turistlerden bazıları tur otobüsleriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryemana Evi'ni ziyaret etti. Tura katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

Çoğunlukla ABD ile İngiltere vatandaşlarının olduğu gemiler, akşam saatlerinde limandan ayrılarak Yunanistan'a geçecek.

Vira Haber

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