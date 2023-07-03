Kerpe Su Altı Kazılarına Dto Kocaeli’den Destek

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kerpe’deki bilimsel deniz kazılarının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesinin Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı başkanlığında oda binasında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında başlayan meclis toplantısına; Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük ile Kocaeli denizcilik camiası üyeleri katıldı.

YENİ KABİNEYİ TEBRİK ETTİ

Meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Önemli bir seçimi geride bıraktık. Bir kez daha seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile 18. Dönemde görev yapmaya hak kazanan tüm milletvekillerimizi tebrik ederiz. Öte yandan seçimden hemen sonra atamaları gerçekleştirilen yeni bakanlarımıza muvaffakiyetler dileriz. Cumhurbaşkanımız ve Kabinemizin ekonomi başta olmak üzere ülkemizin öncelikli sorunlarını ivedilikle çözeceklerine inancımız tamdır” dedi.

“BAŞARILAR DİLİYORUM”

TOBB’un genel kurulu sonrası yeniden göreve gelen M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Tamer Kıran’a başarılar dileyen Doğusel, “Diğer yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Genel Kurulunda Birlik Başkanlığına yeniden seçilen M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu, çok değerli yardımcısı İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanımız Tamer Kıran ve tüm yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

“DENİZ TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİ YAŞANDI”

Dip çamuru temizliği ve denize kıyısı olan ilçelerdeki deniz temizliği çalışmalarını da değerlendiren Başkan Doğusel, “Gözbebeğimiz Marmara Denizi’nde Cumhurbaşkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde dip çamuru temizliği devam ederken, geçtiğimiz günlerde de deniz temizliğine dönük daha büyük farkındalık yaratmak adına Marmara Denizi Günü’nü kutladık. Bu özel günde, Marmara Denizine kıyısı olan bütün il ve ilçelerde en büyük deniz temizliği seferberliği çalışmalarına başlandı. Marmara Denizi’nin adeta seferberliğe dönen çalışmalar neticesinde kısa sürede akvaryuma döneceğine inancımız tam. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu tip çalışmaların hem katılımcısı hem de yürütücüsü olmayı sürdüreceğiz” dedi.

“EN ÇOK İHRACAT YAPAN DERİNCE”

Kocaeli liman istatistikleri hakkındaki verileri açıklayan DTO Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel, “Dış ticaret ile ilgili olarak; Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk beş ayında ihracatımız 15 milyar 597 milyon dolar olurken, ithalatımızın ise 33 milyar 106 milyon dolara ulaştı. İlk beş ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 7 milyar 425 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden Dilovası’nda 3 milyar 551 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti” dedi.

“İTHALAT VE İHRACAT’TA ARTIŞ VAR”

İthalat ve ihracat verilerini açıklamaya devam eden Doğusel, “İthalatımızda ise Derince ve Dilovası gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Derince Gümrük Müdürlüğü’nde 12 milyar 357 milyon dolar ithalat gerçekleşirken, Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde ise 10 milyar 679 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk beş ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 104 milyar 855 milyon Türk lirası. Bir önceki aya göre 2023 Mayıs ayında ihracatta yüzde 10,5, ithalatta ise yüzde 5,3’lük artışlar yaşanmıştır” dedi.

“GEMİ SAYISI VE ELLEÇLEMEDE LİDERİZ”

Daha sonrasında, Kocaeli’deki gemi istatistiklerini değerlendiren Doğusel, “Gelen gemi sayısı itibariyle; 2023 yılı ilk beş ayında Kocaeli’ye 1.140 adet Türk bayraklı gemi, 2.810 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 3.950 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 17’si Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 11 milyon 101 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 22 milyon 655 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 33 milyon 756 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamda %15.7’lük pay almıştır. Gerek gemi sayısı ve gerekse yük elleçlemesinde Kocaeli ülke genelinde birinci sırada yer almaktadır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 824.320 TEU ile, Türkiye genelinde 2. Sırada yerini korumuştur” ifadelerini kullandı.

“DTO KOCAELİ BİZE DESTEK OLMAYI SÜRDÜRÜYOR”

Doğusel’in ardından kürsüye gelen Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, “Şehrimizin kültür ve turizm alanında gelişmesi için pek çok çalışmaya imza atmaya çalışıyoruz. İlimiz son yıllarda deniz turizmi sektöründe büyük bir gelişme gösterdi. Bunda paydaşlarımızın da etkisi oldukça fazladır. Özellikle, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemiz ile ortak projelere imza attık, atmayı da sürdüreceğiz. Deniz Ticaret Odamızla ortak kullanmış olduğumuz bir sloganımız var. Bu slogan; “İki deniz bir şehir” Deniz turizm anlamında denizlerimizi çok daha etkili kullanmamız gerektiğini gördük. 2020 yılından bu yana, Karadeniz kıyılarımızda ilk defa yapılan bilimsel kazımız var” dedi.

“TURİZM’DE HAK ETTİĞİMİZ YERE GELECEĞİZ”

Karadeniz kıyılarındaki projeler hakkında detaylar veren Taşdelen, “Bu projeye, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemiz geçtiğimiz 2 yıl boyunca destek ve sponsor oldu. 2022 yılı itibariyle, Marmara Kalkın Ajansı’nın, ‘Kırsal Kalkınma Desteği’ ile birlikte Kandıra kıyılarında deniz turizm çeşitliliğimizi arttırmak adına bir proje hazırladık. Kandıra Belediyemiz ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemiz iştiraklerimiz arasında yer alıyor. Şehrimizin her alandaki turizmine katma değer sağlayan Deniz Ticaret Odamıza ve diğer paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. El ele vererek Kocaeli’yi deniz turizminde hak ettiği yerlere getireceğimize inanıyorum” dedi.

GEMİ ADAMLIĞI ANLATILDI

Meclisin son konuşmacısı olarak kürsüye gelen Hereke Özel Hergüner Denizcilik Koordinatörü Adem Kayıkçı, ‘Dünya’da ve Türkiye’de Gemi Adamı Eğitimi’ hakkında bilgiler verdi. Kayıkçı, “Dünya’da gemi adamlığı ilk kez, Uluslararası Denizcilik Örgütü (İMO) adında bir kuruluşun girişimleri sonrasında standarda bağlamıştır. Bu standartlara uluslararasında ‘Gemi Adamlarının, Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları’ (STCW) adı verilmektedir. STCW, 1984 yılında uluslararası olarak yürürlüğü giriyor. Türkiye ise STCW’ye 1992 senesinde katılıyor. STCW, toplamda 8 maddeden oluşuyor. Bu sözleşmeye göre; dünyadaki bütün denizcilerin bu standartlara uyması gerekiyor. Gemi adamlarına verilecek ehliyetler de bu standartları karşılamak zorunda” dedi.

“KIZ ÖĞRENCİLERİN SEKTÖRE İLGİSİ ARTIYOR”

Açıklamalarını sürdüren Kayıkçı, “Türkiye’de denizcilik eğitimi, YÖK’ün bağlı bulunduğu, lisan, ön lisans düzeyinde öğretim veren üniversiteler, milli eğitim ile beraber ortaöğretim ve özel kurumlardan oluşuyor. Türkiye’de bu kapsamda; 31 tane fakültemiz, 41 tane meslek yüksekokulumuz, 62 tane de mesleki ve teknik anadolu lisemiz mevcut. Kocaeli’de lise düzeyinde denizcilik eğitimi veren iki tane okulumuz var. Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Lise, meslek yüksekokulu, fakültelerin toplamına baktığımız zaman, 2021-2022 yılı eğitim-öğretim yılında Kocaeli’deki denizcilik eğitimi alan öğrenci sayısı 33 bin 231’dir. Kız öğrenci sayımızda da artış gözlemlenmiştir. Meslek yüksekokulu ve fakültelerimizdeki toplam kız öğrencimiz; 3 bin 316’dır. Kız öğrenci sayımızdaki yükseliş, ‘gemi adamı cüzdanı’ olarak geçen kimliğin, ‘gemi insanı cüzdanı’ olarak değiştirecek. Bu kısa süre içerisinde gerçekleşecek” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DE GEMİ ADAMI SAYISI 250 BİN”

Türkiye’nin denizcilik sektöründe dünyadan daha çok pay alması gerektiğinin altını da çizen Kayıkçı, “Dünya’ya gemi adamı arz eden ülkeler, 5 tane olarak karşımıza çıkıyor. Filipinler, Rusya, Endonezya, Çin ve Hindistan. Bununla beraber dünya çapında gemi adamı sayısı 1 milyon 852 bin civarlarında. Türkiye’de ise bu sayı; 2023 senesi itibariyle 250 bin. Türkiye için bu rakam aktif olan gemi adamı sayısı. Bunların içerisinde; yat kaptanı, balıkçı gemisi ve iç sular düzenlemedeki gemilerde çalışan personeller de var. Denizcilikteki payımızı daha da arttırarak, kalifiye personellerimizle birlikte daha güçlü Türkiye inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. En kısa sürede Filipinler’i koltuğundan edip, Türkiye’nin denizci bir millet olduğunu dünyaya kanıtlayacağımızı düşünüyorum” dedi.

“NİTELİKLİ DENİZCİLER YETİŞTİRMELİYİZ”

DTO Kocaeli’nin desteklediği ve Körfez ilçesinde gerçekleştirilen, ‘Denizcilik Eğitimi’ hakkında bilgiler de veren Adem Kayıkçı, “İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemizin ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle çıkarmış olduğumuz, ‘Su Altı Kültürel Miraslarımız’ kitabımızı, Kocaeli’de pilot bölge olarak seçilen Körfez ilçemizdeki 20 ilk ve ortaokulda tarafımca anlattım. Gördüğüm şu; çocuklar ne verdiyseniz alıyor ve daha fazlasını istiyorlar. Bir açlık var. Çocuklarımızı denizcilik konusunda bir doyum noktasına getirmemiz gerekiyor. Bundan sonraki çalışmalarımızın, daha üst seviyedeki çocuklara yönelik olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü; bundan sonra gelecek denizcilerimiz daha nitelikli ve eğitimli olsun. Bunu da ilk ve ortaokul çağlarında daha yüksek enerjiyle aktarabiliriz” değerlendirmelerinde bulundu.

Tamamlanan konuşmaların ardından meclis toplantısı, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük’ün, ‘Kerpe Su Altı Kazıları ve Kerpe Arkeopark’ çalışmaları hakkında sunumu ile devam etti. Meclis, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile sona erdi.

Vira Haber