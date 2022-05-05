Kuşadası'na Mayısta 74 Kruvaziyer Gelecek

Sabah saatlerinde yanaşan kruvaziyer gemilerinden inen çoğunluğu Amerikalı 2 bin 800 yolcunun bir bölümü Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için ilçeden ayrılırken tur programına katılmayan turistler şehir merkezine yöneldi.

“MAYIS AYI BOYUNCA 74 GEMİ GELECEK”

Türkiye’de kruvaziyer turizminin Başkenti olan Kuşadası ilçesi Ege Port Limanı’na Mayıs ayında toplam 74 kruvaziyer gemi seferinin gerçekleşeceğini belirten Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, “6 yıl aradan sonra ilk kez 4 gemiyi aynı zamanda limanımızda misafir ediyoruz.

Yaz sezonu boyunca günde 6 gemiyi aynı zamanda misafir edeceğimiz günler de olacak. Akdeniz'in en fazla gemi ağırlayan limanları arasında yer alan Kuşadası Limanı hızla eski şöhretli günlerine geri dönmekte. Ülkemiz için çok önemli olan bu turizm biçiminden tüm kesimlerin bol kazançlar sağlamasını diliyorum" dedi.