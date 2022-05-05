Türk Kaptan Gemiden Kayboldu

Zodiac Maritime şirketine ait QUORN adlı geminin kaptanı Erhan Seçkal, gemiden birdenbire kayboldu.

TürkDeniz’in haberine göre, Seçkal tüm aramalara rağmen gemide bulunamadı. QUORN isimli dökme yük gemisi, Port Hedland’den hareket ederek Vietnam’a gidecekti. Seçkal’ın gemiden kaybolduğu konumun, Bali’nin kuzey kıyısına ve Kangean Adası’na çok yakın olduğu düşünülüyor. Söz konusu konuma yakın mesafede birçok ada bulunuyor.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından Erhan Seçkal’ın kurtulduysa; bu adalardan birinde olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Gemide yapılan aramalarda Erhan Seçkal’ın gemide bulunamamasının ardından mürettebat tarafından denize can yeleklerinin atıldığı kaydedildi.

Zodiac Maritime şirketinin Türkiye temsilciliğinden yapılan açıklamada Kapt. Erhan Seçkal’ı arama çalışmalarının sürdüğü ve ilgili kurumlar ile temasların devam ettiği bildirildi.

Erhan Seçkal’ın eşi Züleyha Seçkal da, sosyal medya üzerinden yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, Kaptan Seçkal’ın bulunması ile ilgili tüm kurumlar ile temas halinde olduğu öğrenildi.