Kuşadası'na Yunanistan üzerinden lüks kruvaziyerle, 482 turist geldi

Gemiden inen yolcuları, halk oyunları ekibi ve Kuşadası Belediyesi Bandosu karşıladı.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü Aziz Güngör, gemi kaptanı Magus Bergen'e hediyeler verdi.

Turistlerden bazıları turlarla Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti, bazıları da Kuşadası merkezinde alışveriş yaptı.

Aziz Güngör, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki ilk kruvaziyerin, limana 3 hafta önce geldiğini hatırlattı.

Bugünkü geminin Yunanistan üzerinden geldiğini vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"Bugün de kruvaziyer turizmi için önemli bir gün. Bu kruvaziyer, koronavirüs sürecinde, Yunanistan'ın deniz hudut kapılarını açmasıyla Yunanistan üzerinden gelen ilk gemi. Hudut kapısı çok uzun zamandır Türkiye'ye kapalı tutuyordu. Bu nedenle birçok kruvaziyer gemisi Türkiye'ye sefer yapamıyordu. Bu konuda ciddi bir uğraşı oldu ve en sonunda Yunan makamları Türkiye'de sadece Kuşadası ve İstanbul limanlarına deniz hudut kapılarını açtı. Bu haberden sonra birçok gemi firması Türkiye'yi tekrar programına almaya başladı. Bugünkü gemi de bunların ilki oldu."

Güngör, yıl sonuna kadar 20 gemi seferi daha beklediklerini dile getirdi.

Vira Haber