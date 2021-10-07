İMEAK DTO, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda stant açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlediği 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası büyük ilgiyle karşılaştı. Özellikle denizcilik, lojistik ve haberleşme sökteründen önemli isimlerin katıldığı etkinlikte sektörlerin sivil toplum kuruluşları da stant açtı.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda denizcilik sektörünün en üst çatı kuruluşu olan İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) stant açtı.

Denizcilik sektöründen önemli isimlerin yer aldığı etkinlikte İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Semih Dinçel, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, İMEAK DTO yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Vira Haber