Kuşadası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlanacak

Kaymakamlık makamında tebrik töreni ve ardından çeşitli gösterilerle başlayacak olan program, akşam Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenecek ‘Roman Orkestrası’ konserleriyle zirve yapacak. Kuşadası Belediyesi’ne ait müze ve sergi alanları da gün boyunca ziyaret edilebilecek.



Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasının 102’nci yıl dönümü kutlamaları saat 09.30’da Kaymakamlık makamında düzenlenecek tebrik töreniyle başlayacak. Daha sonra Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla devam edecek olan kutlama programı, halk oyunları ve çeşitli gösterilerle renklenecek. Atatürk Anıtı önündeki program, 11.30’da yapılacak tören geçişi ile sona erecek. Kutlamalar saat 21.00’de Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenecek Roman Orkestrası’nın vereceği konserle taçlanacak.



Kuşadası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Doğan P 340 Gemisi, 09.30-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında Kuşadası Limanı’nda ziyarete açılacak. Ayrıca Kuşadası Belediyesi’nin kente kazandırdığı kültürel rotalar olan Rosemary Anı Evi, Haluk Perk Kahve Evi, Mineral ve Fosil Müzesi, Meral - Öğül Orhan Porselen Bebek Sergi Alanı ile Necati Korkmaz Mikro Minyatür Müzesi de 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Vira Haber