Tamer Kıran'dan '30 Ağustos' Mesajı

Kurtuluş Savaşı’mızın dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi ülkemizin kaderini değiştirmiş, bağımsız, demokratik ve çağdaş bir Türkiye’nin kurulmasının yolunu açmıştır.



Büyük bir gurur ve onurla 100 yılını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü ve sağlam temelleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde “Ya İstiklal Ya Ölüm” kararlılığıyla elde edilen bu zaferin neticesinde atılmıştır.



Büyük Zafer’in 102. yıldönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, Malazgirt’ten günümüze Anadolu’yu vatan kılma mücadelesinde hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.



30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.



Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı