Tamer Kıran'dan '30 Ağustos' Mesajı
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Kurtuluş Savaşı’mızın dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi ülkemizin kaderini değiştirmiş, bağımsız, demokratik ve çağdaş bir Türkiye’nin kurulmasının yolunu açmıştır.
Büyük bir gurur ve onurla 100 yılını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü ve sağlam temelleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde “Ya İstiklal Ya Ölüm” kararlılığıyla elde edilen bu zaferin neticesinde atılmıştır.
Büyük Zafer’in 102. yıldönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, Malazgirt’ten günümüze Anadolu’yu vatan kılma mücadelesinde hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Tamer KIRAN
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
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