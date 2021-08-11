Kuşadası’nda deniz kaplumbağası sahile vurdu
Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde, Caretta Caretta cinsi ölü bir deniz kaplumbağası sahile vurdu.
A+A-
AYDIN'IN Kuşadası İlçesi'nde, Caretta Caretta cinsi ölü bir deniz kaplumbağası sahile vurdu. Dalgaların etkisiyle sahile kadar sürüklenen Caretta Caretta'yı kıyıya çıkaran Kuşadası ve Havalisi Çevre Koruma Derneği Başkanı Mustafa Kemal Cesur, "Üzerinde yaptığımız aramada herhangi bir yara izine rastlamadık. Normal bir ölüm olabileceği gibi, balıkçı ağlarına takılarak ölmüş de olabilir" dedi.
Vira Haber
Bu haber toplam 82 defa okunmuştur
Etiketler : kuşadası, caretta caretta
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.