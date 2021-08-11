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Deniz Kuvvetleri gemisi Marmara'da bir ilki gerçekleştirdi

Deniz Kuvvetleri gemisi Marmara'da bir ilki gerçekleştirdi

Deniz Kuvvetlerine ait Yzb. Güngör Durmuş akaryakıt gemisi yakıt transferinde bir ilki gerçekleştirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "YZB.GÜNGÖR DURMUŞ akaryakıt gemimiz, TCG KEMALREİS fırkateynimiz ile Marmara Denizi'nde ilk defa kıçtan yüzdürmeli yakıt transferi gerçekleştirdi." denildi.

Vira Haber

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