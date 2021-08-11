Deniz Kuvvetleri gemisi Marmara'da bir ilki gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "YZB.GÜNGÖR DURMUŞ akaryakıt gemimiz, TCG KEMALREİS fırkateynimiz ile Marmara Denizi'nde ilk defa kıçtan yüzdürmeli yakıt transferi gerçekleştirdi." denildi.

YZB.GÜNGÖR DURMUŞ akaryakıt gemimiz, TCG KEMALREİS fırkateynimiz ile Marmara Denizi'nde ilk defa kıçtan yüzdürmeli yakıt transferi gerçekleştirdi. #MSB #TSK pic.twitter.com/Emcaq3gfrJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2021

Vira Haber