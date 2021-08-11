Sardalya ve hamsi iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Küresel ısınmanın balıklar üzerindeki etkisi üzerine yapılan araştırmada, hamsi ve sardalya türü balıkların neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı.

NTV'nin aktardığı araştırmaya göre; okyanus sularının her geçen gün ısındığı belirtilen çalışmada, balıkların üzerindeki baskının her geçen gün arttığı ve uyum sağlama yeteneklerinin engellendiği belirtildi.

“ISINMA SULARI BALIKLAR İÇİN İKİ KAT KÖTÜDÜR”

Özellikle hamsi, sardalya ve sardalyagillerden ringa balığının neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği aktarılan çalışmada, daha sıcak suların balıkların boyutlarını küçülttüğü dolayısıyla daha uygun ortamlara yerleşme yeteneklerini etkilediği aktarıldı

Balıkların hızlanan iklim değişikliğine ayak uydurmak için mücadele edeceği belirtilen araştırma ile ilgili konuşan Reading Üniversitesi'nden biyolog ve çalışmanın ortak yazarı Profesör Chris Venditti, "Isınma suları balıklar için iki kat kötüdür, çünkü sadece daha küçük bir boyuta dönüşmelerine neden olmakla kalmaz, daha uygun ortamlara geçme yeteneklerini de azaltır” diye konuştu.

Venditti, "Araştırmamız, iklim değişikliği altında okyanuslar ısındıkça balıkların küçüleceği teorisini destekliyor, ancak ilk düşünüldüğü kadar verimli bir şekilde başa çıkmak için evrimleşemeyeceklerine dair endişe verici haberleri ortaya koyuyor” derken, "Deniz sıcaklıklarının her zamankinden daha hızlı artmasıyla, balıklar çok hızlı bir şekilde evrimsel anlamda geride kalacak ve hayatta kalma mücadelesi verecek" diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ ON YILLARDA GİDEREK DAHA DA AZALABİLİR VE HATTA YOK OLABİLİR”

Profesör Chris Venditti, "Yediğimiz balık türlerinin çoğu önümüzdeki on yıllarda giderek daha da azalabilir ve hatta yok olabilir. Bu durumun tüm balıklar ve gıda güvenliğimiz için ciddi etkileri var" şeklinde konuştu.

Bulguların, daha önce bilim insanlarının dünya ısındıkça balıkların genel olarak küçüleceği ve daha az hareket edeceği, çünkü metabolizmalarını hızlandırmak ve vücut işlevlerini sürdürmek için daha fazla oksijene ihtiyaç duyacakları tezini doğruladığı aktarıldı.

Şili'deki Kurak Bölgelerdeki İleri Araştırmalar Merkezi (CEAZA) ve Reading Üniversitesi tarafından yürütülen yeni araştırma, 150 milyon yıllık evrimlerini incelemek için küresel olarak dağılmış balık türlerinin istatistiksel analizlerini kullandı.

Vira Haber