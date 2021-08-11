Komorlar açıklarında batan tekneden kurtulan 8 kişiye 3 hafta sonra ulaşıldı
Hint Okyanusu'ndaki Afrika ülkesi Komorlar açıklarında dalgalar nedeniyle alabora olan tekneden kurtulan 8 kişiye yaklaşık 3 hafta sonra ulaşıldığı bildirildi.
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Komorlar açıklarında bir tekne alabora olarak battı ve kalıntıları Kenya açıklarına sürüklendi.
Batan teknenin kalıntıları üzerindeki 8 kişi 3 hafta boyunca denizde hayatta kalmayı başarırken 7 kişi hayatını kaybetti.
Kenya Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından kurtarılan kişiler tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Teknenin tam olarak hangi gün alabora olduğu ile ilgili açıklama yapılmazken kazanın yaklaşık 3 hafta önce meydana geldiği kaydedildi.
Alabora olan teknedeki yolcuların Komorlar vatandaşı olduğu ve Kenya'ya seyahat ettiği bildirildi.
Vira Haber
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