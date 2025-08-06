Kuşadası'nda İlk Yavrular Sürpriz Yuvadan Çıktı

Haziran ayının ilk haftasında yumurtladığı tahmin edilen anne deniz kaplumbağası, kimseye görünmeden yuvasını yapıp denize döndü. Bu durum, yavrular kumdan çıkmaya başladığında ortaya çıktı.

Turistik işletmelerin bulunduğu bölgede, yapay ışıklara yönelen yavruları yürüyüşe çıkan Mehmet Kaya ve arkadaşları fark etti. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ni (EKODOSD) arayarak yardım isteyen Kaya'ya, yavruların doğru şekilde denize ulaştırılması için bilgi verildi. O sırada kumsalda bulunan vatandaşlarla birlikte hareket eden ekip, yürüyüş yoluna çıkan yavruları toplayarak denize yönlendirdi. EKODOSD yetkililerinin bölgeye ulaştığında izlerin büyük oranda kaybolduğu görüldü. Sabah saatlerinde yapılan detaylı arama sonucunda yuvaya ulaşıldı. Yuvada yapılan incelemelerde 45 yavrunun denize ulaştığı, 32 yumurtanın ise bozuk olduğu tespit edildi. Aynı gece Söke Sahil Sitesi'nde bir başka olay yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte sahilde oturan Yeşim Uncu, denizden çıkan bir caretta carettanın kumsalda yuva kazmaya başladığını fark etti. EKODOSD'a yapılan ihbar üzerine gerekli yönlendirmeler yapıldı. Sabah yapılan kontrollerde yuva tespit edilerek koruma altına alındı. Bu yuvadan yavruların Eylül ortasında çıkması bekleniyor.

Şu anda Kuşadası sahillerinde biri yavrularını vermiş toplam 6 caretta yuvası bulunduğu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Kuşadası'nın tek sulak alanı Kocagöl kumsalında Haziran ayının ilk haftasında yumurta bıraktığını düşündüğümüz caretta carettayı hiç kimse görmemiş. Yumurta bıraktıktan sonra yuvayı örterek denize giden kaplumbağadan kimsenin haberi olmadığından, zamanı geldiğinde yavrular kumdan dışarı çıkmış. Ancak bölgede turistik işletmeler olduğundan ışıklara doğru yönelmişler. O sırada yürüyüşe çıkan Mehmet Kaya ve arkadaşları tarafından kumun üzerinde hareket halinde birçok caretta caretta yavrusu fark edilmiş. Bizi arayan Mehmet Kaya'ya ne yapması konusunda bilgi verdik. O sırada kumsalda bulunan diğer site sakinleriyle birlikte yürüyüş yolundan toplanan yavruların denize yakın bir alandan suya ulaştırılmasını söyledik. Geldiğimizde yaklaşık 100 metrelik bir alana dağılan yavruları bulmak için birçok insan kumsalda yürüdüğünden izlerin kaybolmuş olduğunu gördük. Sabah tekrar alana gelip geniş bir şekilde tarama yaptık. Uzunca bir süre sonra yuvayı bulduk. Yapılan yuva kontrolünde 45 adet yavrunun denize ulaştığı, 32 adet yumurtanın ise bozuk ve yavru oluşmamış yumurta olduğu tespit edildi. Aynı gece Kuşadası, Söke Sahil sitesinin kumsalında arkadaşlarıyla oturan Yeşim Uncu tarafından, yanlarına denizden bir C.caretta çıktığı ve kumlara kazmaya başladığı ihbarı geldi. Kendilerine ne yapmaları konusunda bilgi verildi. Sabah yapılan kontrollerde yuva yeri tespit edilerek koruma altına alındı. Bu yuvadan da Eylül ayı ortalarında yavruların çıkması bekleniyor. Şu anda Kuşadası kumsallarında birinin yavruları çıkmış olarak 6 adet C.caretta yuvası bulunmaktadır. Kuşadası - Milli Park arasında çok uzun bir sahil şeridi olan kumsallarda gece-gündüz binlerce insan dolaştığından iz takibi yapmak çok zor olmaktadır. Vatandaşlar kaplumbağayı gördüklerinde ihbar ederek yuva yeri tespit edilmektedir. Bazen de sürpriz yuvalardan yavrular çıktığında anlaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda vatandaşların alandaki hareketleri dikkatle izleyip, konumlarını bildirmeleri çok önemlidir" dedi.

Vira Haber