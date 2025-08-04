SOCAR Marine, Karbon Ticareti Faaliyetlerine Başladı

SOCAR Türkiye çatısı altında denizcilik sektörüne yönelik faaliyet gösteren SOCAR Marine, bugün güçlü tedarik altyapısı ve uluslararası iş birlikleriyle denizcilik sektörünün güvenilir çözüm ortağı olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. SOCAR Marine, sürdürülebilir denizcilik faaliyetlerine yönelik yeni bir adım atarak Avrupa Birliği’nin denizcilik sektöründe başlattığı Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) kapsamında karbon ticareti faaliyetlerine başladığını duyurdu. Şirket, bu yeni dönemde “carbon allowance” ihtiyacı duyan gemi işletmecilerine çözüm sunmayı hedefliyor.

Deniz taşımacılığının çevresel etkilerini azaltmayı amaçlayan bu sistemle birlikte, Avrupa limanlarına uğrayan gemilere karbon emisyon sınırları getirildi. Bu kapsamda, işletmelerin belirlenen sınırlar çerçevesinde “carbon allowance” edinmeleri gerekiyor.

“Carbon allowance” alım-satım işlemlerini gerçekleştirerek sektör oyuncularına, operasyonlarını kesintisiz sürdürebilmeleri için destek olan SOCAR Marine, yeni dönemde gerek karbon, gerek bioyakıtlar gerekse FuelEU kapsamında pooling hizmetleriyle de yenilikçi çözümler sunarak, sektördeki öncü konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.