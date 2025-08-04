Setur Marinaları’ndan denizcilik eğitimine destek

Türkiye’nin lider zincir marina işletmesi Setur Marinaları, deniz ve sualtı teknolojileri alanında uzmanlaşacak yeni nesil profesyonellerin yetiştirilmesini desteklemek amacıyla Yalova Üniversitesi ile bir protokol imzaladı. İş birliği, sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamayı, öğrencilerin gerçek iş ortamında edinecekleri deneyimle teorik eğitimlerini pekiştirmeyi hedefliyor.

Protokol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ve Setur Marinas Yalova Müdürü Ümit Gölgeci tarafından imzalandı. İş birliği; su altında boru ve kablo döşeme, liman inşaatları, kayıp nesne çıkarma, su altı yapılarının incelenmesi ve kaynak işleri gibi uzmanlık gerektiren operasyonları başarıyla yürütebilen sanayi dalgıçlarının yetiştirilmesine odaklanıyor.

Öğrenciler bu kapsamda Yalova Marina’da koruma altına alınmış alanlarda dalış eğitimleri alacaklar. Ayrıca sunum ve atölye çalışmaları aracılığıyla marina personeliyle etkileşim imkânı sağlanacak. Setur Marinaları bünyesinde staj fırsatı da sunacak olan iş birliği, uzun vadede yaratacağı istihdam olanaklarıyla geleceğin sanayi dalgıçlarına kapı aralayacak.

Setur Marinas Yalova teknik altyapısıyla öne çıkıyor

Setur Marinaları, 11 marina ve bir kara park alanı zincirinin bir parçası olan Yalova Marina ile 2010 yılından bu yana şehir merkezinde hizmet veriyor. Tesis, 30 metreye kadar yatlar için 240 bağlama yeri ve 80 kuru havuz kapasitesine sahip. Yalova Marina; 100 tonluk lifte sahip çekek sahası, deneyimli personeli ve özel atölyelerde sağlanan geniş teknik onarım ve bakım hizmetleriyle öne çıkıyor.