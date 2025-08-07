İMEAK DTO Heyetinden Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’na Ziyaret

Kasımpaşa’daki komutanlıkta gerçekleşen ziyarete, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Görgün ile Ahmet Can Bozkurt ve Genel Sekreter Yardımcıları Muhammet Alper Keçeli ile Ender Kahya da katıldı. Görüşmede, denizcilik sektörü ve iş birliği alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

