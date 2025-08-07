İMEAK DTO Heyetinden Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’na Ziyaret
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 5 Ağustos 2025 Salı günü, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya’yı makamında ziyaret etti.
Kasımpaşa’daki komutanlıkta gerçekleşen ziyarete, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Görgün ile Ahmet Can Bozkurt ve Genel Sekreter Yardımcıları Muhammet Alper Keçeli ile Ender Kahya da katıldı. Görüşmede, denizcilik sektörü ve iş birliği alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
