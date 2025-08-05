Ataköy Marina’dan 3 Senelik Bağlama Kampanyası
İstanbul’un lider marinası Ataköy Marina, 11 metre ve üzeri teknelere özel yepyeni bir bağlama kampanyasını hayata geçirdi. Sadece Ataköy Mega Yat Marina’da geçerli olan bu 3 senelik özel teklif, tekne sahiplerine hem maliyet avantajı hem de uzun vadeli b
Ataköy Marina’nın 3 Senelik Bağlama Kampanyası kapsamında, bağlamaya yeni başlayan tekne sahipleri, ilk seneye özel %10 oranında bir “Hoş Geldiniz” indirimiyle karşılanıyor. Kullanıcılar ödemelerini peşin yaptıklarında ise, artan döviz kuru ve enflasyon oranlarına karşı korunarak, sabit maliyetle 3 yıl boyunca hizmet alma imkanına sahip oluyorlar. Böylece tekne sahipleri yalnızca bugünü değil, gelecek yılları da bugünden planlayabiliyorlar.
Kontrat Devir İmkanı
Uzun dönemli planlamada esneklik sunan bir diğer önemli detay ise kontrat devir imkanı. Bu sayede, bağlama süresi içinde olası değişiklikler durumunda mevcut sözleşmenin bir başka tekne sahibine devri mümkün hale geliyor. Bu özellik, marina bağlamasını aynı zamanda bir yatırım aracına dönüştürüyor.
Kontenjanlarla Sınırlı Özel Fırsat
Kampanya tekne sahiplerine yalnızca bir bağlama alanı değil, uzun vadeli huzur, güvenlik ve finansal avantaj sunuyor. Sınırlı kontenjana sahip bu kampanyadan yararlanmak isteyen tekne sahiplerinin kısa süre içinde Ataköy Marina ile iletişime geçmeleri öneriliyor.
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