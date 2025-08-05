Ataköy Marina’dan 3 Senelik Bağlama Kampanyası

Ataköy Marina’nın 3 Senelik Bağlama Kampanyası kapsamında, bağlamaya yeni başlayan tekne sahipleri, ilk seneye özel %10 oranında bir “Hoş Geldiniz” indirimiyle karşılanıyor. Kullanıcılar ödemelerini peşin yaptıklarında ise, artan döviz kuru ve enflasyon oranlarına karşı korunarak, sabit maliyetle 3 yıl boyunca hizmet alma imkanına sahip oluyorlar. Böylece tekne sahipleri yalnızca bugünü değil, gelecek yılları da bugünden planlayabiliyorlar.

Kontrat Devir İmkanı

Uzun dönemli planlamada esneklik sunan bir diğer önemli detay ise kontrat devir imkanı. Bu sayede, bağlama süresi içinde olası değişiklikler durumunda mevcut sözleşmenin bir başka tekne sahibine devri mümkün hale geliyor. Bu özellik, marina bağlamasını aynı zamanda bir yatırım aracına dönüştürüyor.

Kontenjanlarla Sınırlı Özel Fırsat

Kampanya tekne sahiplerine yalnızca bir bağlama alanı değil, uzun vadeli huzur, güvenlik ve finansal avantaj sunuyor. Sınırlı kontenjana sahip bu kampanyadan yararlanmak isteyen tekne sahiplerinin kısa süre içinde Ataköy Marina ile iletişime geçmeleri öneriliyor.