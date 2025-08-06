Ünlü İş Adamı Halit Yukay Denizde Kayboldu: Yatı Parçalanmış Halde Bulundu

Ekipler, kaybolan iş adamını bulmak için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Mazu Yachts’ın sahibi iş adamı Halit Yukay, dün sabah saatlerinde Yalova’dan yatıyla Mikonos’a gitmek üzere denize açıldı. Ancak kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Yukay’a ait lüks yat, Marmara Denizi’nde Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu. Yatın ikiye ayrılmış şekilde denizde sürüklendiği bildirildi.

Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Halit Yukay’a henüz ulaşılamazken, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Denizde ve çevre kıyılarda yapılan aramalarda şu ana kadar Yukay’a ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Vira Haber