Kuşadası’nda Kruvaziyer Bereketi Yaşanıyor

Geçtiğimiz yıl 531 gemi seferiyle 785 bin yolcu ağırlayan kente, 2024’te 625 seferle denizden 1 milyonun üzerinde turistin gelmesi bekleniyor.

Türkiye’de turizmin ilk başladığı yer olan Kuşadası’nda kruvaziyer turizmi hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Akdeniz’in en önemli limanlarından bir olan kent, Ocak ayından bu yana günde 4-5 yolcu gemisi birden ağırlıyor. Mavi bayraklı plajlara ve eşsiz bir doğaya sahip olan kente kruvaziyer gemileriyle gelen yabancı turistler, liman girişinde halk oyunları gösterileriyle karşılanıyor. Hacı olmak için inanç turizmi kapsamında tur satın alan kruvaziyer yolcularının bir kısmı otobüslere önce Efes Antik Kenti ardından Meryem Ana Evi’ni ziyaret etmeye gidiyor. Tura çıkmayanlar ise kentin turistik çarşılarında hediyelik eşyadan tekstile, altın ve pırlantadan deri ürünlerine kadar birçok türde ürün satın alıyor. Dünya kruvaziyer turizminin yaklaşık yüzde 25’inin gerçekleştiği Akdeniz’de, Kuşadası’nı 2024 yılının sonuna kadar yaklaşık 625 kruvaziyerle 1 milyonun üzerinde yolcunun ziyaret etmesi bekleniyor.



Esnaf sezondan umutlu

Kuşadası’nın 2024 yılı kruvaziyer turizmine iyi bir başlangıç yapması, kentin turistik çarşı esnafının da yüzünü güldürdü. Grand Bazaar’da deri ürünleri satışı yapan Burak Nart, “Ocak ayından itibaren yeni sezon için tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Bu sezondan esnaf olarak çok umutluyuz” dedi.



“Sezon daha erken başladı”

Orient Bazaar’da tekstil dükkanı bulunan Okan Doğukan Akdil ise, “Bu yıl kruvaziyer turizminde Kuşadası için çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunların başında gemi sayısındaki artış geliyor. Ayrıca 2024 yılı sezonu geçen yıla nazaran daha erken başladı. Kuşadası’na yolcu kapasitesi açısından da daha büyük kruvaziyer gemilerinin demirleyecek olması çok sevindirici bir gelişme” diye konuştu.

Bir diğer esnaf İlayda Öz de, “Şu an satışlardan çok memnunuz. Turistler ürünlerimize yoğun ilgi gösteriyor. Sezonun erken başlaması da bizim için avantaj oldu” dedi.

Vira Haber