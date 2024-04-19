Ege'de Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü (19.04.2024) akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı, güneyi güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cumartesi günü (20.04.2024) sabah saatlerinde kuzeyinde, öğle saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın Cumartesi günü (20.04.2024) ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Vira Haber