Tamer Kıran, WISTA Türkiye Tarafından Düzenlenen Uluslararası Konferansa Katıldı

WISTA Türkiye Başkanı Suzan Atasoy’un ev sahipliğinde ve WISTA International Başkanı Elpi Petraki’nin katılımlarıyla gerçekleşen konferansa, ulusal ve uluslararası WISTA Üyeleri ile denizcilik sektöründen temsilciler katıldı.

Tamer Kıran, Yaptırımların Sevkiyatta Etkileri, AB Emisyon Ticaret Şeması, Gemide ve Kıyıda Teknoloji Kullanımı, Tahkim Merkezi Olarak İstanbul başlıklı oturumların ele alındığı konferansın açılışında bir konuşma yaptı.



İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak faaliyetlerini yakından takip ettikleri ve destekledikleri WISTA Türkiye’nin güçlü ve saygın üyeleri olan önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Tamer Kıran, konferansın oturumlarında ele alınacak konular hakkında düşüncelerini paylaştı.