Kuyucuk Gölü'ne "can suyu" sağlayacak kuyu açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, açılan kuyuyla Türkiye'nin 13'üncü Ramsar alanı olan ve kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan Kuyucuk Gölü'ne günlük 2 bin metreküp su verilecek.

Kuyucak Gölü, başta uzunbacak, angıt, sakarmeke, karaboyunlu batağan, dikkuyruk, sığırcık kuşları, boz kaz olmak üzere göç eden birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Burası, Doğu Anadolu'nun birinci sıradaki önemli kuş cenneti olarak kabul ediliyor.

Gölün karşılaştığı kuraklık riskini ortadan kaldırmak, kurumasını engellemek ve tekrar canlanmasını sağlayarak yüz binlerce kuşu ağırlayabilmesine olanak vermek amacıyla Kars Valiliği, DSİ Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla açılan kuyudan saniyede 24 litre su çekilebilecek.

Vira Haber