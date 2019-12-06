ExxonMobil’den Çin’e 10 milyar dolarlık yatırım

Çok uluslu dev petrol şirketi ExxonMobil, Çin enerji piyasasının kaliteli bir endüstriyel kalkınmasına katkıda bulunmak üzere buradaki yatırımlarını artıracak. ABD merkezli çokuluslu petrol şirketi ExxonMobil, Çin enerji piyasasına yatırımlarını artıracak. ExxonMobil’in Çin Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Yang Dong, ExxonMobil tarafından 10 milyar dolarlık bir yatırımla Guangdong Eyaleti’nde bulunan Huizhou kentinde petrokimya tesisleri kuracağını açıkladı. Tesislerinin inşa çalışmalarının Haziran 2020’de başlatılacağını kaydeden Dong, az enerji harcayan malzeme kullanımının söz konusu projenin önceliği olacağını belirtti.

Dong, ExxonMobil’in bu çerçevede Çin’in enerjinin verimli kullanılması çabalarına katılma ve Çin endüstri dallarının sürekli gelişimine uzun dönemde katkı sağlama yolundaki çalışmalara katkı yapacağını da açıkladı.

Yatırım Huizhou kentinde bir etilen tesisi, iki polietilen ve iki de polipropilen üretim tesisini kapsıyor.

Vira Haber