Yeni Zelanda MARPOL Ek VI’e katılacak

Konuyla ilgili açıklama Yeni Zelanda Dış Ulaştırma Bakanı Julie Anne Genter tarafından yapıldı. Genter açıklamasında “Bu sözleşmeye katılmak, özellikle liman toplulukları çevresinde, nakliye emisyonlarının sağlık ve çevresel etkilerini artıracaktır. Maritime NZ'ye yabancı gemileri yeni emisyon standartlarına uygunluk açısından denetleme ve gerektiğinde uygulama yapma yetkisi verecek. Kayıt olmak ayrıca, önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni küresel sera gazı emisyonu denizcilik düzenlemeleri müzakere edildiğinden, Yeni Zelanda'nın masada oturmasını sağlayacaktır ” ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda Dış Ulaştırma Bakanı Julie Anne Genter sözleşmenin deniz taşımacılığından kaynaklanan kükürt emisyonlarını sınırlayan düzenlemelerin 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmesi beklendiğini, ancak, önceki hükümetin bu sözleşmeye kaydolma sürecini başlatmadığı için, yerli gemilerin bu uygulamaya katılmalarının uzun bir süreci kapsayacağını da belirtti.

Genter sözlerini şöyle tamamladı: Anlaşma inceleme süreci, Yeni Zelanda’nın 2021’in sonunda Ek VI’a kaydolacağı anlamına geliyor. Uygulama 2022’nin başından itibaren yerli gemiler için geçerli olacak. ”

Yeni Zelanda'yı ziyaret eden Ek VI parti devletlerine işaretlenen tüm gemiler, bu tarihten itibaren yeni düzenlemelere uymak zorunda kalacak. Benzer şekilde, Ek VI’a taraf olan devletlere seyahat eden Yeni Zelanda bayraklı gemiler de buna uymak zorunda kalacak.

Küresel navlun kapasitesinin yüzde 97'sini temsil eden yaklaşık 100 ülke halihazırda kongreye imza atmış durumda.

Vira Haber