Kos’a 15 dakikada ulaşım

D-Marin Turgutreis, Bodrum’un ve yakın çevresinin sosyal, kültürel, gelişimine destek olma hedefi doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyor.

D-Marin Turgutreis ve Bodrum Feribot firmasının anlaşması üzerine Turgutreis’ten Kos’a feribot seferleri düzenlenmeye başladı. Bu yıl ilk defa kış döneminde yapılacak olan seferler her Cumartesi ve Pazar günü sabah 09.30 ile Kos’a, 17.30 seferi ile de Kos’tan Turgutreis’e dönüş şeklinde olacak. 15 dakika süren Turgutreis – Kos karşılıklı seferleri Fahri Kaptan 5 katamaranıyla gerçekleştirilecek.

D-Marin Turgutreis’ten seyahat edecek yolcular ayrıca otoparktan ücretsiz yararlanabilecek.

Vira Haber