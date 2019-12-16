“Denizcilik küresel bir meslektir’’

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın 65. kuruluş yıl dönümü kutlama yemeği, 65. Hükümetin Başbakanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 65. Hükümetin UDH Bakanı ve Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ın katılımıyla denizcilik sektörü bir araya geldi.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası bu yıl onbirincisini düzenlediği Gemi Mühendisliği Haftası’19 etkinliklerinin içerisinde 65. kuruluş yıl dönümünü 14 Aralık 2019 tarihinde Titanic Business Otel’de kutladı. Geceye, 65. Hükümetin Başbakanı ve İzmir Milletvekili, GMO Üyesi Binali Yıldırım, 65. Hükümetin UDH Bakanı ve Kars Milletvekili, GMO Üyesi, Ahmet Arslan, İstanbul Milletvekili, GMO Üyesi Şamil Ayrım, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müşaviri Hızırreıs Deniz, MSB Tersaneler Genel Müdürü, GMO Üyesi Dündar Talazan, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü ve GMO üyesi Salim Özpak, ICAO Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka, Piri Reis Üniversitesi Rektörü ve GMO üyesi Prof. Dr. Oral Erdoğan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Yönetim Kurulu Başkanı ve GMO üyesi Şükrü Fazıl Uzun, TMMOB GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu’un yanı sıra liman başkanları, dekanlar, sektörün ileri gelenleri, GMO üyeleri ve aileleri katıldı.

Gece, GMO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı’nın açılış konuşması ile başladı.

Bostancı, 65.Hükümetin Başbakanı ve İzmir Milletvekili, GMO Üyesi Binali Yıldırım ve 65. Hükümetin UDH Bakanı ve Kars Milletvekili, GMO Üyesi Ahmet Arslan’a, İstanbul Milletvekili, GMO Üyesi Şamil Ayrım ve sektör temsilcilerine teşriflerinden dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında, denizciliğin her zaman medeniyetin bir simgesi olduğunu ifade ederek, denizciliğin gelişmesi, tersanecilikte ve gemi yapım faaliyetleri ile olmuş ve olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bostancı “Yaşadığımız coğrafyada denizlere verilen önem; Selçuklu döneminde kurulan Alanya, İzmir ve Sinop tersanelerimizle başlayarak, dünya üzerinde hala faaliyetini sürdüren tek tersane unvanına sahip, 11 Aralık 1455 yılında kurulmuş Tersane-i Amire (Bugünkü ismi Haliç Tersanesi) ile devam ettiğini, Tarih boyunca tasarladığı ve ürettiği gemiler sayesinde güçlü donanmalar ve büyük devletler kurulmasını sağlayan Gemi Mühendisleri, aslında tarih sahnesinde bilinmeyen gizli birer kahramandır.” dedi.

Bostancı, göreve gelindiği günden beri Gemi Mühendisleri Odası’na desteklerini esirgemeyen Gemi Mühendisliği haftasına sponsor olarak destek olan tüm kurum ve kuruluşlara Gemi Mühendisleri Odası 46. Dönem Yönetim Kurulu adına teşekkürlerini iletti.

65. Hükümetin UDH Bakanı ve Kars Milletvekili, GMO Üyesi Ahmet Arslan, “GMO gecesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek sözü 65.Hükümetin Başbakanı ve İzmir Milletvekili, GMO Üyesi Binali Yıldırım’a bıraktı.

Ardından Bostancı, Arslan’a Gemi Mühendisleri Odası’nın 65. yıl dönümü anısına hediyesini takdim etti.

65. Hükümetin Başbakanı ve İzmir Milletvekili, GMO Üyesi Binali Yıldırım, “65. Kuruluş yıl dönümünde çok değerli meslektaşlarımla denizci dostlarımla, sizler ile bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” diyerek konuşmasına başladı.

Yıldırım, 65 yıl önce ilk mühendislik meslek odası olarak kurulan Gemi Mühendisleri Odası’na o günden bugüne hizmet eden, bugün aramızda olmayan meslek büyüklerine Allah’tan rahmet diledi. Ve ‘’Halen devam eden ülkemizin kalkınması, büyümesi ve denizciliğimizin gelişmesi için akıl teri, alın teri döken bütün meslektaşlarıma başarılar diyorum” diyerek konuşmasına devam etti.

Yıldırım “Denizcilik küresel bir meslektir’’

Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü ‘’Barboros Hayrettin Paşa’nın sözü hep kulağımızdadır. ‘Denizlere hakim olan cihana hakim olur’ Denizcilik olmazsa insanların yarısı açlıktan, yarısı da susuzluktan ölür çünkü 20 trilyonluk küresel ticaretin %89’u deniz yolu ile yapılıyor. Deniz ile yapılan bu ticareti gerçekleştirecek olan gemilere ihtiyaç var. Gemileri kim yapıyor? Gemileri de bizim meslektaşlarımız yapıyor. Mesleğimizin, insanlık için ne kadar önemli olduğunu sizler ile paylaşmak isterim. Bizlerin her zaman gurur duyacağımız bir meslek mensubu, Gemi inşa Mühendisi olduğumuzdur” diyerek, tüm misafirlere teşekkürleri sunarak konuşmasını bitirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Bostancı, 65. Hükümetin Başbakanı ve İzmir Milletvekili, GMO Üyesi Binali Yıldırım’a, 65. Yıl dönümü anısına hediyesi takdim etti.

Oda Gecesinde meslekte 60. 50. 40. ve 25. Yılını dolduran üyelere plaket takdim edildi. Ardından “Gemi Mühendisliği Haftası’19 “ etkinliklerine sponsor olan firmalara plaketleri verildi.

Plaket töreni sonrasında, gelenekselleşen piyango çekilişi yapılarak, kazananlara hediyeleri verildi.

Vira Haber