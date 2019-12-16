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İDO, “2020 Kış Tarifesi” 2019 fiyatlarıyla satışta!

İDO, “2020 Kış Tarifesi” 2019 fiyatlarıyla satışta!

İDO, yeni yılla birlikte “2020 Kış Tarifesi” ne geçiyor. 1 Ocak 2020- 02 Nisan 2020 tarihleri arasında geçerli olacak kış tarifesinin biletleri avantajlı fiyatlarla şimdiden satışta!

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İDO, 1 Ocak Çarşamba günü “2020 Kış Tarifesi” ne geçmeye hazırlanırken, kış tarifesinin biletlerini hesaplı fiyatlarla şimdiden satışa sundu.

2020 yılına 2019 fiyatlarıyla karşılıyor

İDO tarifede deniz otobüsü dış hatlarında, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 52 TL, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 24 TL, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K-Armutlu-Bursa 24 TL ve Büyükçekmece-Bursa hattında ise 24 TL’den başlayan ekonomik fiyat seçenekleri sunuyor.

Hızlı Feribot hatlarında hesaplı fiyatlar!

Hızlı Feribot hatlarında ise Pendik-Yalova hattında yaya yolcu 10 TL’den başlayan fiyatlarla, araç içi yolcu sabit 1 TL, araç sabit 75 TL; Yenikapı-Yalova hattında yaya yolcu 22 TL, araç içi yolcu sabit 15 TL, araç 80 TL, Yenikapı-Bursa hattında yaya yolcu 24 TL, araç içi yolcu sabit 19 TL, araç 115 TL, Yenikapı-Bandırma hattında yaya yolcu 52 TL, araç içi yolcu sabit 35 TL, araç 175 TL ‘den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Sefer sayılarında artış

Bunun yanı sıra kış tarifesinde Pendik-Yalova hattında hafta içi 07:00-12:00 ve 14:00-21:00 saatleri arasında saat başı sefer tarifesi ile sefer sayısı da karşılıklı 28’e çıkarılacak.

Yeni tarifede Yenikapı-Yalova hattında haftanın her günü 07:45-21:45 arası devam eden seferler, Yalova-Yenikapı arasında Pazar günü hariç 07:15-21:45 arasında günde 8 gidiş ve 8 dönüş olmak üzere toplam 16 sefer olarak gerçekleşecek.

Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü seferleri ise karşılıklı olarak her gün gidiş 18:45 ve dönüş hafta içi 07.45, Cumartesi 09:30 ve Pazar 15:30 saatlerinde gerçekleşecek. Yeni Kış Tarifesi ile Cumartesi 07:00 gidiş, Pazar 19:00 dönüş olacak şekilde Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferleri ilave edilirken, tarifede Yenikapı-Bursa hızlı feribot hattında “Her gün 2 gidiş-2 dönüş karşılıklı toplam 4 sefer”, Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü hattında ise 6 gidiş-6 dönüş olmak üzere karşılıklı toplam “12 sefer” gerçekleştirilecek.

Büyükçekmece-Bursa seferleri 2020 yılında da devam edecek!

2 Ağustos 2019 Cuma itibarıyla başlayan seferlere Büyükçekmece halkının yoğun ilgi göstermesiyle 2020 yılında da devam edilecek. Yolculuklarda zaman tasarrufu sağlayan yeni hatlar eklemeyi sürdüren İDO, Büyükçekmece-Bursa deniz otobüsü hattı seferleriyle de misafirlerine seyahatlerinde ekstra zaman kazandıracak.

İDO yeni tarifede Körfez geçişinde kazançlı bir alternatif sunduğu Eskihisar-Topçular hattında 24 saat kesintisiz doldur-boşalt sistemiyle sefer yapmaya devam edecek.

Kış tarifesinde ayrıca Sirkeci-Harem araba vapuru hattı seferleri hafta içi ve cumartesi yoğun saatlerde doldur- boşalt sistemi ile 23.00'a kadar, Pazar günleri ise 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sabah ve akşam yoğun saatlerde ise sefer sayısı artırılacak.

Vira Haber

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