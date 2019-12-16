Çanakkale ve Kocaeli’de deniz ulaşımına sis engeli

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Lapseki-Gelibolu hattında feribot seferleri de sis nedeniyle gerçekleştirilmedi.

Kocaeli’de vapur seferleri iptal

Kocaeli'de etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Kocaeli Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde sisin etkisini artırması sonucu görüş mesafesi azaldı. İzmit Körfezi'nde etkili olan sis nedeniyle Hereke - Karamürsel dışında İzmit, Gölcük, Değirmendere, Derince, Körfez (Tütünçiftlik) arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri geçici olarak durduruldu.Hava koşullarının düzelmesinin ardından seferler normal seyrinde yapılacak.

Gebze Eskihisar - Yalova Topçular arasında hizmet veren arabalı vapur seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.Sis, şehir içi araç trafiğinde de aksamalara neden oldu.

Vira Haber