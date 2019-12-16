‘İsrail gemisi Doğu Akdeniz’den çıkarıldı’ iddiası

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir geminin, Doğu Akdeniz'de araştırma yapan bir İsrail gemisini bölgeden çıkardığı öne sürüldü. İddiaya göre, iki hafta önce yaşanan olayda İsrail gemisi Bat Galim'e telsiz yoluyla emir verildi.

Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı deniz sınırı anlaşmasının ardından gerilimin tırmandığı Doğu Akdeniz ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Türk donanması, test yapan bir İsrail araştırma gemisini bölgeden çıkardı.

İsrail televizyonu Kanal 13’ün muhabirlerinden Barak Ravid tarafından ortaya atıldı. Ravid’in Twitter hesabından paylaştığı mesaja göre, iki hafta önce ortak bir proje üzerinde çalışan İsrailli ve Güney Kıbrıslı araştırmacıları taşıyan İsrail’e ait Bat Galim isimli araştırma gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait bir gemi tarafından Doğu Akdeniz’den çıkarıldığını öne sürdü. Ravid, adını açıklamadığı İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı mesajında, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait geminin Bat Galim’e telsiz yoluyla ulaşarak bölgeden ayrılması emrini verdiğini iddia etti. Ravid, İsrail araştırma gemisinin Kıbrıs Rum Yönetimi’nin deniz yetki alanında olduğunu yazdı.

İsrail gazetesi Jerusalem Post ise iddianın İsrail Altyapı, Enerji ve Su Bakanlığı’nca doğrulandığını yazdı.

Vira Haber