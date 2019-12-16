Solaris Ekibine MSC ve MEDLOG’tan destek

Elektrikli ve güneş enerjili araçlar üreten Dokuz Eylül Üniversitesi Solaris Güneş Arabaları ekibi, bu yıl 6. Güneş arabası S10’u üreterek uluslararası yarışlarda ülkemizi temsil etmeye devam ediyor. MSC ve Medlog’un lojistik desteğiyle Dokuz Eylül Üniversitesi’nde konteynere yüklenip yük sabitleme işlemleri tamamlanan güneş enerjili araç, yarışların yapılacağı Melbourne’e ulaştırılmak üzere Adelaide limanına sevk edildi. Konteynerin ihracat ve ithalat taşıması Medlog Lojistik ve deniz nakliyesi MSC tarafından gerçekleştirildi.

13-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en prestijli solar mücadelesinde Solaris Güneş Arabaları ekibi, yarışa katılan tek Türk ekibi oldu ve yarışı 18. sırada tamamladı.

Vira Haber