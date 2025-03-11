Kuzey Denizi’nde Petrol Tankeri ve Yük Gemisi Çatıştı

Kuzey Denizi’nde kaza meydana geldi. İngiltere’nin Doğu Yorkshire kıyısı açıklarında petrol tankeri ile yük gemisi çatıştı. Kazanın ardından petrol tankeri alev alırken, kurtarma botları ve yangın söndürme ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik ekipleri şu anda Doğu Yorkshire kıyılarında bir tanker ile yük gemisi arasındaki çatışma ihbarına yönelik acil durum müdahalesini koordine etmektedir. Alarm, 09.48'de verildi. Humberside'dan bir sahil güvenlik kurtarma helikopteri çağrıldı, ayrıca Skegness, Bridlington, Mablethorpe ve Cleethorpes'tan can kurtarma botları, bir HM Coastguard sabit kanatlı uçağı ve yakınlardaki yangın söndürme kapasitesine sahip gemiler de sevk edildi" denildi.

İngiltere’nin Doğu Yorkshire kıyısındaki Kuzey Denizi’nde bir petrol tankeri ile yük gemisinin çatışması sonucu meydana gelen kazadan her iki gemide bulunan toplam 37 mürettebat sağ olarak kurtuldu.

İngiltere’nin Doğu Yorkshire kıyısı açıklarında Kuzey Denizi’nde MV Stena Immaculate adlı petrol tankeri ile Solong adlı yük gemisinin çatışması sonucu meydana gelen kazadan her iki gemide bulunan toplam 37 mürettebat sağ olarak kurtuldu. Yetkililer, 1 mürettebatın tedavi altında olduğunu açıkladı.

ABD ordusu için jet yakıtı taşıyan Stena Immaculate'i işleten ABD merkezli Crowley Ship Management, çatışmanın etkisiyle gemide bulunan jet yakıtı tankında sızıntı meydana geldiğini ve yangın çıktığını belirterek, bu nedenle gemide çok sayıda patlama meydana geldiğini aktardı. Şirket ayrıca jet yakıtının denize döküldüğünü ifade etti.

Yetkililer, kazada sabotaj ya da başka bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Vira Haber

