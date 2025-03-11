Sudem Denizli’den Çifte Şampiyonluk

Uluslararası 6’ıncı Edirne Kupası yarışları devam ediyor, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalara Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan'dan sporcular da katıldı. Toplam 288 sporcunun mücadele edeceği organizasyona Eskişehir'den ise Sudem Denizli katılım sağladı. Gerçekleştirilen müsabakalarda Denizli, 100 metre sırtüstü yarışında 01:02.08’lik derecesiyle ve 200 metre sırtüstü yarışında 02:13.93’lük derecesiyle Açık Yaş kategorisinde şampiyon olarak çifte şampiyonluk elde etti. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda Sudem Denizli’yi ve emeği geçen antrenörünü tebrik ederek, "Sudem Denizli, bizler için büyük bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

Vira Haber