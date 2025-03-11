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  3. Çanakkale'de Balıkçı Teknesinde 109 Kaçak Göçmen İle 3 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
Çanakkale'de Balıkçı Teknesinde 109 Kaçak Göçmen İle 3 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Çanakkale'de Balıkçı Teknesinde 109 Kaçak Göçmen İle 3 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Çanakkale açıklarında rotası İtalya olan balıkçı teknesinde 22'si çocuk toplam 109 göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan balıkçı teknesinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ‘TCSG-66' Sahil Güvenlik gemisi ile Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-908' ve ‘TCSG-903' sevk edildi. Sahil Güvenlik botları tarafından durdurulan hareket halindeki balıkçı teknesi içinde 22'si çocuk toplam 109 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) sevk edildi.

Vira Haber


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