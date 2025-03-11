Avrupa-Asya İntermodal Lojistik Forumu, Railport ve Duisport Katkılarıyla Duisburg’da Düzenlendi

Forumda, Arkas Holding ve duisport ortaklığında hayata geçirilecek Railport’a ilişkin gelişmeler sektör temsilcileri ve kamuoyu ile paylaşıldı.

Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu, Türkiye’nin iç ve dış ticaret hacmine önemli katkı sağlayacak Kocaeli Kartepe’de faaliyete geçecek yeni yatırımı, Türkiye’nin ilk intermodal terminali Railport’u, sektörün global aktörleriyle paylaşmayı sürdürüyor. 5-6 Mart 2025 tarihlerinde Duisburg’da RDL Group’un organizasyonu ile düzenlenen Avrupa-Asya İntermodal Lojistik Forumu’ndaki konferansta, Arkas Holding ile duisport ortaklığında hayata geçecek Railport’a ilişkin detaylar ile demir yolu taşımacılığının gelecekteki rolü ve lojistik sektörü için sunduğu fırsatlar ele alındı.

Railport’un küresel lojistikteki önemi vurgulandı

Railport ve duisport’un katkıları ile ilk ayağı Duisburg’da gerçekleştirilen Avrupa-Asya İntermodal Lojistik Forumun’nun “Avrupa Lojistiğinin Merkezi ve Asya'dan Ulaşımın Kapısı Limanlar” oturumunda, Railport Genel Müdürü Fatih Yılmazkarasu, Railport ve sektöre ilişkin gelişmeleri paylaştı. Oturumda 2030 ile 2040 yıllarına kadar global ticarette beklenen artış, değişen ticaret dinamikleri, AB Yeşil Mutabakatı ve Türkiye'nin adaptasyonuna ilişkin konu başlıkları gündeme getirilerek taşımacılıkta Orta Koridor’un potansiyeli ortaya koyuldu. Ayrıca küresel ticarette stratejik bir öneme sahip olan Demir İpek Yolu Hattı’nın tam merkezinde yer alan konumuyla Railport’un global ticaretteki önemi vurgulanarak Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ile Türkiye’nin hem Uzak Doğu ile Avrupa arasındaki ticarette bir köprü görevi üstleneceği hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2053 net sıfır karbon emisyonu hedeflerine ulaşılmasının sağlanacağının altı çizildi.

Railport, Türkiye’de bir ilke imza atıyor

İntermodal terminal işletmeciliğinde yeni bir dönemi başlatacak olan Railport, Türkiye sanayisinin kalbi Kocaeli Kartepe’de hayata geçmesiyle birlikte güvenli, hızlı ve sürdürülebilir ticaretin yeni rotası olacak. 265.000 metrekarelik terminal sahasında yıllık 360 bin TEU konteyner, 1.5 milyon ton genel kargo, 125 bin ünite treyler ve 122 bin CEU bitmiş aracı elleçleme kapasitesine sahip olacak Railport, 1.000 metrekarelik tehlikeli yük depolama alanı, 4 vinç, 6 istifleyici ve kapsamlı bir ekipman parkıyla modern altyapı imkanları da sunacak.