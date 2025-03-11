Türk Bunker Sektöründen IBIA Yönetim Kurulu’na Türkiye’den Güçlü Temsil

Bu önemli gelişme, Türkiye’nin küresel denizcilik ve enerji sektöründeki etkinliğini daha da güçlendirecek. Denizcilik sektöründe yakıt tedariki, kalite standartları ve sürdürülebilirlik alanlarında küresel çapta faaliyet gösteren en önemli kuruluşlardan biri olan International Bunker Industry Association (IBIA), Londra’daki Grosvenor House Hotel’de düzenlenen genel kurul toplantısında, yeni yönetim kurulunu belirledi.

Farklı ülkelerden dokuz adayın yarıştığı ve yalnızca iki ismin Yönetim Kurulu’na girmeye hak kazandığı seçimde, Türkiye’yi temsilen adaylardan biri olan Asmira Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, üç yıllığına IBIA Yönetim Kurulu’na katıldı.



Seçim sonuçlarının ardından açıklamada bulunan Mustafa Aslan; “Mustafa Muhtaroğlu’ndan sonra Ufuk Erinç ile birlikte bu kıymetli STK’da Türk bunker sektörünü temsil eden 3. kişi olmaktan büyük gurur duyuyorum. Türkiye; Karadeniz, Akdeniz ve Ege’nin birleşim noktasında stratejik bir yakıt tedarik merkezi konumunda. Ülkemizin IBIA'daki temsil gücünün artması, sektörün küresel gelişmelere daha hızlı adapte olmasını sağlayacak. Asıl sorumluluğun seçimle değil, göreve geldikten sonra başladığının bilinciyle, 3 yıllık yoğun çalışma ve değer yaratma sürecinin şimdi başladığını söyleyebilirim. Ülkemizi ve sektörümüzü uluslararası platformda en iyi şekilde temsil etmek, küresel denizcilik ve enerji sektöründeki etkinliğimizi güçlendirmek için tüm gayretimle çalışacağım” dedi.

Asmira Marine Hakkında

Asmira Marine, bunker alanında sürdürdüğü 48 yıllık geleneğini, denizciliğin farklı kollarına taşıyarak, Türk Denizcilik sektöründe önemli bir rol oynamaktadır. Frauscher Boats’un Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Asmira Marine, denizcilik sektöründeki tecrübesiyle dikkat çekiyor. “Tüm Avrupa Kıyılarında Yerel Bir Marka Olmak” vizyonuyla hareket eden Asmira Group şirketlerinden Asmira Marine, sadece Türkiye’de değil, Karadağ’daki Portonovi Marina ve Hırvatistan’daki D-Marin Dalmacija Marina’da da faaliyet gösteriyor. Ayrıca, Ege Bölgesi’nde stratejik olarak konumlanmış altı deniz yakıt istasyonunu zincir ağı yanı sıra, yat kiralama, akaryakıt tedariki (bunker), tekne bakım-onarım gibi geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor.