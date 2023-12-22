Kuzey Denizi’nde Yolcu Gemisinin Navigasyon Sistemi Bozuldu

Kuzey Denizi’nde dev dalgalar Norveçli bir şirkete ait MS Maud adlı yolcu gemisinin kaptan köşkünü vurdu. Dalganın vurmasıyla kaptan köşkünün camlarının kırılıp suyun içeri girmesi sonucu seyir halindeki geminin elektrik sistemi arızalandı.

Danimarka Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, gemideki 266 yolcu ve 131 mürettebatın güvende olduğu belirtildi. Açıklamada, gemide elektrik olmadığı ancak ana motorun çalıştığı, navigasyon ve radar sisteminin ise çalışmadığı belirtildi.

Geminin işletmecisi Hurtigruten Group’a bağlı HX şirketi tarafından yapılan açıklamada, mürettebatın güvenlik kontrollerini gerçekleştirdiği ve teknik değerlendirmelerin sürdüğü ifade edildi. Kurtarma merkezinin geminin limana çekilmesi için römorkör göndereceği aktarıldı.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü ise bölgede dün gece saatlerinde fırtına etkili olduğunu, şiddetli rüzgarların bugün de devam edeceğini açıkladı.

Vira Haber